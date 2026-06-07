Hegseth ründas Normandia dessandi mälestuspäeva kõnes Euroopa rändepoliitikat

Hegseth esines Normandias 82 aastat pärast seda, kui liitlasväed 1944. aastal maandusid Prantsusmaa rannikudessandile, et vabastada natside okupeeritud Euroopa.

"Kahjuks ründavad täna teisi Euroopa randu teised ohtlikud ideoloogiad," ütles Hegseth ning lisas "Randu Hispaanias, Itaalias, Kreekas ja Bulgaarias. Saabuvad paadid ja mehed. Millal Euroopa juhid selle sissetungi suhtes midagi ette võtavad?"

Ränne on muutunud kogu Euroopas suureks poliitiliseks küsimuseks ning karmimat sisserändepoliitikat toetavad parteid on erinevate riikide arvamusküsitlustes populaarsust kogunud.

Trumpi administratsioon peab sisserände piiramist oma sise­poliitika keskseks osaks ning taotleb täiendavaid miljardeid dollareid nende jõustamisasutustele.

Hegsethi sõnavõtt on järjekordne kriitikanool Euroopa rändepoliitika suunas Trumpi administratsiooni kõrgete ametnike poolt.

Reedel süüdistas USA asepresident JD Vance 18-aastase Briti üliõpilase Henry Nowaki surmas migrantide massilist sissetungi ning ütles, et ainus vastus sellele on õiglane viha.

18-aastase üliõpilase Nowaki tappis eelmise aasta lõpus sikh Vickrum Digwa, kes teda pussitas.

Sündmuskohal väitis Digwa, et Nowak oli teda rassiliselt solvanud ning puudutanud tema turbanit. Politsei uskus teda ning pani pani Nowaki käed raudu, kuigi ta lebas raskelt vigastatuna maas ja ütles, et ei saa hingata, korrates nii 2020. aastal USA-s tapetud George Floydi sõnul. Floydi tapmine põhjustas USA-s massirahutusi.

Digwa mõisteti hiljuti mõrva eest eluks ajaks vangi ning ta peab trellide taga veetma vähemalt 21 aastat.

Downing Street vastas Rubio sõnavõtule kriitikaga, öeldes, et ta üritab sekkuda nende sisepoliitikasse, lisades, et Nowaki perekond on öelnud, et nad ei soovi, et tema surma kasutataks ühiskonnas täiendavate lõhede tekitamiseks.

Prantsusmaal esinedes ütles Hegseth, et Normandia dessandist möödunud aastate jooksul on mõned Euroopa riigid muutunud oma raskelt välja võideldud vabaduste suhtes liialt mugavaks, unustades, et vabadus ei ole tasuta.

"Mehed, kes siin võitlesid ja surid, taastasid Euroopas vabaduse," ütles Hegseth. "Seda vabadust peab hoidma praegune juhtide ja sõdurite põlvkond, vastasel juhul oli see, mille nimel nad võitlesid, pelgalt ajutine."

Normandia dessant on läbi aegade suurim läbi viidud meredessantoperatsioon.

USA president Donald Trump on samuti kritiseerinud Euroopa rändepoliitikat, öeldes eelmisel aastal ÜRO-s, et Euroopa riigid lähevad kontrollimatu rände tõttu hukka.

Siseriiklikult on Trumpi administratsioon teinud immigratsioonivastase poliitika oma tegevuskava keskseks osaks. Sealjuures on USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) agendid on alates 2025. aasta jaanuarist vahistanud tuhandeid inimesi.