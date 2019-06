Sooja ilmaga on tänavatel ka palju jalgrataste ja tõukeratastega liiklejaid. Ratturid on tänavu saanud viga 56 õnnetuses ja võrreldes möödunud aastaga on suurusjärk umbes sama - siis oli selleks ajaks õnnetusi olnud 63. Nii mullu kui tänavu on sel perioodil liikluses hukkunud kaks jalgratturit.

"Õnnetused juhtuvad eelkõige seetõttu, et liikluses ei osata teistega arvestada ja kiputakse sõiduoskusi üle hindama. Eksivad üsna võrdses ulatuses mõlemad, nii ratturid kui autojuhid," tõdes Pähkel. "Levinum reegel, mille vastu ratturid eksivad, on sõidutee ületamine ülekäigurajal. Liiklusseadus lubab jalgratturil sõiduteed ületada ülekäigurajal jalgrattal sõites, kuid ei anna jalgratturile teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust."

Ta lisas, et ka autojuhid ei veendu piisavalt tähelepanelikult, et lähedusest pole tulemas mõnd kaherattalist, kellega teed võivad ristuda. Silmaga mõõdetakse enamasti vaid ümbruses olevaid teisi autosid ja ülekäiguraja juures seisvaid jalakäijaid.

Tõukerattad ja mootoriga tõukerattad pole liiklusõnnetustesse kuigi tihti sattunud ja Pähkel pidas põhjuseks seda, et tõukerataste, eriti elektriliste tõukeraste osakaal liikluses on veel väga väike. Siiski on olnud üksikuid juhtumeid, näiteks sai mais otsa ette muhu joobes mees, kes elektritõukerattaga pikali kukkus.

"Elektritõukeratta maksimumkiirus on keskmiselt 25-35 kilomeetrit tunnis ning rattur peab arvestama, et kui sõidukiirus valitakse suurem, ei ohustataks sellega teisi liiklejaid," pani Pähkel liiklejatele südamele ja lubas, et kui politsei märkab ohtlike sõiduvõtete või kiirusega ratturit, ei jäta nad sekkumata ja juhivad ratturi tähelepanu tagajärgedele, mis tema sõidustiilil olla võivad.

Kuum ilm paneb autojuhte ohtlikumalt käituma

Liigne palavus mõjutab ka autojuhtimisvõimet ning ehkki politsei selle kohta eraldi statistikat ei tee, on korrakaitsjad tähele pannud, et seos kuuma ilma ja avariide vahel on selgelt tajutav.

Pähkel ütles, et kolmapäevase palava ilmaga nägid korrakaitsjad Lõuna-Eestis, kuidas autojuhid on tavalisest loiumad ja tähelepanu enam hajevil.

"See tõi kahjuks kaasa ka enam varakahjuga avariisid ehk plekimõlkimisi. Seega seos kuuma ilma ja avariide vahel on selgelt tajutav," lausus ta.

Patrullitalituse juhi sõnul on olnud juhtumeid, kus just eakamad autojuhid on kurtnud, et palava ilmaga enesetunne sõidul halvenes ning tagajärjeks on ohtlikud manöövrid või näiteks ka teelt väljasõit. Eriti mõjutab kuumus neid autojuhte, kelle sõidukis pole konditsioneeri või kliimaseadet.

"Enne sõitu minekut võiks sellisel juhul autot veidigi tuulutada, et salongis olevat kasvuhooneefekti vähendada. Autosse võtta kaasa joogivett ja teha peatusi, kui enesetunne halveneb," soovitas Pähkel.