Linnaplaneerimisametis koostatava Balti jaama turuga külgnevate kinnistute detailplaneeringu seletuskirja kohaselt on Reisijate ja Telliskivi tänaval arvestatud võimaliku trammiliini kulgemisega ning peatusega Reisijate tänaval.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuk ütles ERR-ile, et see on tõepoolest üks variant pealinna plaanides, et kui trammid sõidavad linna poolt mööda Kopli tänavat, saaksid nad Telliskivi ristmikult vasakule keerata ja sealt Reisijate tänavale suunduda. Reisijate tänavale tuleks ainult üks rööpapaar.

"Siis tekib tagasipööre ja sellel on kaks põhjust. Üks, et kui kuskil trammiliinidel tekib mingisugune tõrge, siis kõik trammid ei seisaks, vaid nad saaksid tagasi keerata. Kui tõrge tekib näiteks liinil Telliskivi tänavast kuni Koplini, saavad nad varem tagasi keerata," selgitas ta.

Teise põhjusena tõi Fjuk välja, et kui rajatakse sadamat lennujaamaga ühendav trammiliin, mis on tõsiselt päevakorras, siis ei peaks kõik trammid sadamast Koplini sõitma, vaid näiteks liin number viis suunduks Balti jaama ja teeks siis Reisijate tänaval tagasipöörde. Nii tekiks operatiivliin Balti jaama ja lennujaama vahel, mis ühendab ka sadamaid. Kaalumisel on ka teine variant, et tramm teeks selle aasa hoopiski enne Ristiku tänavat, kus praegu on raudteeala.

Millal need plaanid ellu viiakse, ei osanud Fjuk öelda, kuid tõdes, et see on seotud sadama trammiga ja tuleb sellega samal ajal.

"Kui tuleb sadama tramm, hakkab see minema mööda Hobujaamat sadamate poole, sealt läbi linnahalli kangialuse, peamise platoo alt, kus ka praegu olid raudteerööpad, ja liigub sealt edasi Põhja puiesteele enne Energia avastuskeskust. Kui see aas on tehtud, siis ongi vaja lahendada tagasipöörde teema, et kõik need trammid ei peaks logistama Koplisse, sest muidu viimased kaks-kolm peatusevahet sõidab ainult mõni inimene. Balti jaama, lennujaama, bussijaama ja sadamate vahel on aga tihe liiklus," selgitas linnaplaneerimisameti juht.

Reisijate tänava osas on tema sõnul mitu lahendusvõimalust ja ehkki varem on olnud kõne all kahesuunaline autoliiklus, siis praeguse arusaama kohaselt peaks seal olema üks rida puid, mis tähendab, et koos puude, kergliiklusteede ja trammiga kaht rida autosid sinna siiski ei mahu. Seega on tõenäoline, et tänav tuleb ühesuunaline.

Balti jaama turu juurde kerkib mitu uut hoonet

Koostamisel oleva Telliskivi 62 ja 64 ning Reisijate 7 ja 9 detailplaneeringu kohaselt peaks Reisijate tänaval olema rõhutatult jalakäijasõbralikud ülekäigud ning planeeringus pakutakse välja, et tänav võiks olla reede õhtust pühapäeva õhtuni autoliiklusele suletud, et kõige rahvarohkematel nädalapäevadel tekiksid jalakäijatele avarad liikumisvõimalused.

Astri Grupp teatas teisipäeval plaanist ehitada aadressile Telliskivi 62/64 Eesti esimene Radisson RED hotell, hoone tuleb kolme- kuni osaliselt seitsmekorruseline. Aadressile Reisijate 4 soovib arendaja detailplaneeringu kohaselt ehitada üheksakorruselise hoone, kuid planeeringu seletuskirjas märgitakse, et seda lahendust menetluse käigus veel kaalutakse.

Hoonete lisandumine Telliskivi tänava äärde tähendab ka sealse liikluskoormuse suurenemist. Fjuk tõdes, et vaidlused olid sel teemal suured ja tema hinnangul võinuks Telliskivi 62/64 hoonele jääda viis-kuus korrust.

Kaalutakse ka võimalust muuta Malmi tänav tupiktänavaks, nii et sinna pääseks ligi ainult Vabriku tänava kaudu. Nii tekib Kopli ja Malmi tänava nurgale päikesele avatud jalakäijate ala.

Fjuki sõnul leevendaks see ilmselt Telliskivi tänava liiklust, sest enam ei tekiks üle Kopli tänava suunduda soovijatest autoderivi.