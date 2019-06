Eestis on kaks seksuaalselt väärkoheldud lastele teenuseid pakkuvat lastemaja ja need tegutsevad Tallinnas ning mullu sügisest ka Tartus. Lastemaja pole lihtsalt maja, vaid mudel, kuidas väärkoheldud lastega tegeldakse. See tähendab lapsele turvalist kohta, kuhu tulevad kohale erinevad spetsialistid – on need siis psühholoogid, politseinikud ekspertiisiarstid või lastekaitsetöötajad. Lastemajja jõudnud seksuaalselt väärkoheldud laste keskmine vanus on üheksa aastat.

Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juhi Anna Frank-Vironi sõnul oli mullu noorim seksuaalselt väärkoheldud laps vähem kui aasta vanune.

"Nendega on see probleem, et nad ju ei räägi. Kuidas me nende käest infot saame – siin lastemajas me oleme kasutanud erinevaid meetodeid, kas läbi mängu saab erinevat infot või läbi lapse jälgimise ja vaatluse," selgitas ta.

Väärkohtlejad on sageli lähedased ehk isad, kasuisad või vanaisad ja nad on osavad manipuleerijad – kas last ähvardades või rääkides neid ühendavast saladusest. Frank-Viron soovitab lastele õpetada, et saladusest, mis tekitab halva tunde, tuleb rääkida. Samuti soovitab ta õpetada lastele õigeid suguelundite nimesid, väärkohtlejad nimetavad neid teisiti.

"Kui mingid mängud käivad suguelunditega, siis nad ei nimeta neid õigete nimedega, vaid panevadki valesid nimesid. Ja kui laps lähebki kellelegi rääkima, et ta näiteks isa sabaga mängis või ninale pidi musi tegema, siis täiskasvanud inimene, kes teda korra kuulab, ei pruugi üldse tähele panna, et see võib olla midagi erilist," rääkis Frank-Viron.

Et väärkoheldud laps ei peaks erinevateks toiminguteks ühest Eesti otsast teise reisima, tahetakse pakkuda lastemaja teenuseid ka Ida- ja Lääne-Eestis. Ühe uue lastemaja loomine ja töö maksab 120 000 eurot.

Sotsiaalminister Tanel Kiik lükkas ümber info, nagu jääks tuleval aastal Ida-Eestisse lastemaja rajamine rahapuudusel ära. Kiige sõnul on esimesel laienemisaastal vaja täiendavaid vahendeid 50 000 euro ringis.

"On täiendavad taotlused, ja kui palju panustab siia ministeerium muude ressursside arvelt ja millises ajaraamis saab edasi liikuda, see selgub täpselt sügisel," kinnitas Kilk.

Valitsuse tegevusplaanis on, et lastemaja jõuab Lääne- ja Ida-Eestisse aastaks 2022.