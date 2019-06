Tänavu avatakse uus bussiliin number 62 Väike-Õismäe ja Tähetorni tehnopargi vahel ning see hakkab teenindama ka Kotermaa ja Moonalao tänavate arenduspiirkonda, selgus abilinnapea Andrei Novikovi vastusest Tallinna linnavolikogus esitatud arupärimisele.

Lisaks on sellel aastal plaanis avada uus ekspressliin Väike-Õismäe ja Ülemiste linnaku vahel ning kui valmib Reidi tee, hakkab seal uus bussiliin Lasnamäe ja Põhja-Tallinna vahet sõitma. Novikovi sõnul on otseliine mõttekas avada ainult nende piirkondade vahel, kus nõudlus on suur.

Arupärimises küsis linnavolikogu Isamaa fraktsiooni aseesimees Kaido Kukk, miks ei näe ühistranspordi kasutajad oodatud muudatusi, kui liinivõrgu optimeerimise aruanne valmis juba 2017. aastal.

Novikovi sõnul sai uuring valmis, kui 2018. aasta linnaeelarve oli juba vastu võetud ja seepärast ei olnud mullu võimalik uuringus tehtud ettepanekuid ellu viia.

Ta tõi välja väiksemad ellu viidud muudatused, näiteks pikendati bussiliini number 49 Lennujaama peatuseni, võeti kasutusele uued peatused nagu Meistri, Haabersti ring, Kivimurru, Mälestusvälja ja Vesivärava ning suurendati väljumiste arvu eri liinidel.

Samas nõuab liinide pikendamine ja uute avamine uute busside ostmist ja selleks on tarvis raha.

"Samuti nõuab liinimuudatuste ellu viimine liini teenindamiseks vajalike bussijuhtide olemasolu, näiteks praeguse veomahu juures oleks Tallinna Linnatranspordi AS-il vajalik juurde värvata veel 60 bussijuhti," lisas Novikov.