Osa Tallinna linnahallist piirati Nolani filmi jaoks traataiaga

Tallinna linnahalli esine ala on Christopher Nolani filmi võetete jaoks aedade ja osalt okastraadiga piiratud ning üles on riputatud sildid, millel keelatakse rangelt nii alale siseneda, seda pildistada või jäädvustusi sotsiaalmeedias jagada.

Filmistuudio Warner Bros hakkab Eestis filmima režissöör Christopher Nolani uut filmi "Tenet" ning üks võttepaiku, Tallinna linnahall on juba selleks aedadega piiratud.

Tallinna kesklinna vanem Vladimir Svet ütles ERR-ile, et kuna tegu on nii harukordselt suure projektiga, on linn mõneks ajaks selle maalapi, täpsemini linnahalliesise ja Rumbi tänava poolse ala, filmitegijaile välja rentinud.

"Kui tavaline ettevõtja tahab mingit klippi filmida paar tundi, ei hakka me seal mingit maa renti vormistama. Aga kuna siin on tegemist erakordselt suure maa-alaga ja päris pika ajaga, siis see on välja renditud," selgitas ta.

Sveti sõnul on 20. maist kuni 20. juunini välja renditud Sadama tänava juures olev 5066-ruutmeetrine maalapp. Kruiisikai lähistel on aga 28. maist kuni 28. juunini välja renditud 14 väiksemat kinnistut Vööri, Halsi, Logi ja Rumbi tänava aadressidel. Teist ala kasutatakse peamiselt teenindamiseks.

Tallinn saab linnahalliesise maatüki eest 5368 eurot ja suurema maa-ala eest 2595 eurot renti.

"Suurema maatüki eest maksavad nad vähem kui väiksema eest, sest üht ala kasutavad nad tehniliselt, pigem nagu parklaalana, tehnika ladustamiseks, teist aga võtete jaoks," rääkis linnaosavanem.

Filmimeeskonna Eesti partner Allfilm hoiab võtteid puudutavat infot suures saladuses.

"Kahjuks ei saa üldse kommenteerida," vastas Allfilmi produtsent Madis Tüür küsimusele, millal ja kus võtted algavad.

Tallinna avalikust operatiivinfost võib aga näha, et Allfilmi taotlusel on osa Logi tänavast suletud 28. maist kuni 23. juunini, Vööri tänava lõik ja Kursi tänava parklaala 3. juunist 21. juunini ning Rumbi tänav ja Kursi tänava Kalasadama ja Põhja puiestee vaheline ühendus on suletud 10. juunist kuni 21. juunini.

Väidetavalt on üheks võttepaigaks ka Kumu kunstimuuseum, kuid nemadki ei soostunud midagi avaldama.

"Eesti Kunstimuuseumil ei ole võimalik seda teemat kommenteerida," ütles muuseumi kommunikatsioonispetsialist Karel Zova.

Filmimeeskond soovib võtteid teha ka Tallinnas Laagna teel, kuid selles osas ei ole linnaga veel kokkuleppele jõutud. Peaminister Jüri Ratas ütles neljapäeval, et usutavasti leiavad linnapea Mihhail Kõlvart ja Nolan kompromissi.