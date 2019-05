Transpordiamet ei tea veel, kas Laagna tee sulgemine on võimalik

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles ERR-ile, et amet on koos liiklusspetsialistidega koostamas analüüsi, kas ja kuidas oleks võimalik sulgeda sel suvel kuuks ajaks Laagna tee. Esialgne plaan esitatakse linnavalitsusele järgmisel nädalal.

Laagna tee sulgemist taotleb teadaolevalt umbes kuuks ajaks filmikompanii Warner Bros, et kasutada nn Lasnamäe kanalit Christopher Nolani filmi "Tenet" võteteks.

Rüütelmaa sõnul tuli taotlus transpordiametile neljapäeval. "Asi tuleb rahulikult läbi analüüsida, siis me saame öelda, kas see on võimalik või mitte. Minu andmetel on sinna üle kuu aja aega veel," ütles ta.

Rüütelmaa märkis, et tegemist on "tõesti suure sulgemisega ja seetõttu tuleb vaadata, mis on võimalik ja mis ei ole".

"Me analüüsime kõiki variante. Täna neid analüüsi tulemusi ei ole. Soovid võivad olla ühed, võimalused teised. Kui analüüs on valmis, tuleb seda viis korda üle spetsialistide poolt üle kontrollida, et välistada inimfaktori poolt tulenevad vead. Täna mina ei oska öelda, kas see on võimalik ja mismoodi see on võimalik," rääkis ta.

Rüütelmaa sõnul valmib esialgne analüüs järgmisel nädalal. "Laagna teel on maakonnaliinid, kaugliinid, ühistransport, räägime transiitliiklusest, kohalikust liiklusest, saate aru, mis mahust me räägime. Ma loodan, et järgmisel nädalal on esmane pilt kujunemas. Peame andma esialgsed analüüsiandmed linnajuhtidele, ja siis otsustame. Aga see on meile ka hea treening," ütles ta.

Sulgemine läheb kalliks maksma

Tee sulgemise ja liikluse ümberkorraldamise eest nõuab linn raha. Teede ja tänavate sulgemise maksud on määranud Tallinna linnavolikogu. Laagna tee on jagatud viieks lõiguks ning iga lõigu sulgemise eest tuleb maksta. Neli lõiku Laagna teest kuuluvad esimesse klassi teede hulka, mille sulgemine maksab 100 eurot tunnis, ja üks lõik kolmandasse klassi, mille sulgemine maksab kümme eurot tunnis. Seega maksaks kogu Laagna tee sulgemine ööpäevaks umbes 10 000 eurot.

Rüütelmaa sõnul on see vaid osa kuludest. "Kõik liikluse ümberkorraldamise kulud tuleb ka sulgejal maksta, ja see on juba hoopis teine suurusjärk. Kui keegi soovib sulgeda päris suure osa linnatänavast, siis kõik see kokku läheb ikka päris palju maksma, nii et kergekäeliselt selliseid asju ikkagi teha ei saa," rääkis ta.

Rüütelmaa tõi liiklus ümberkorraldamise kuludest näiteks, et ainuüksi liiklusreguleerijate peale võib kuluda märkimisväärne summa. "Kui pannakse välja 50 reguleerijat, kellele makstakse 20 eurot tunnis, siis 24 tunniga läheb 480 eurot ühe reguleerija peale. Lisaks liiklusmärkide rent, oleneb märgist, viis eurot ööpäev pluss selle paigaldamine ja mahavõtmine, mis on 10 kuni 15 eurot. Lisaks liikluse ümberkorraldused, fooride ümberprogrammeerimised või väljalülitamised. Summad kasvavad päris kiiresti ja päris jõudsalt. Me räägime sadadest tuhandetest eurodest," rääkis ta.

Erakordne sulgemine

Praeguste andmete järgi tahetakse Laagna tee sulgeda kuuks ajaks. Nii mastaapset sulgemist pole Tallinnas varem olnud. Rüütelmaa sõnul toimub igal aastal paar suuremat spordiüritus, nt Tallinna maraton, kuid need piirduvad nädalavahetusega.

"Kui me mujale maailma vaatame, kus saame õppida nii headest kui halbadest kogemustest, siis võtame Zürichi, võtame Londoni, Stockholmi, Pariisi, Berliini – igal pool on filmivõtteid tehtud.

Küsimus on selles, kuidas liiklust korraldada, mida suletakse, millised on alternatiivid, lahendused. See on suur töö," rääkis Rüütelmaa.