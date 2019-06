Tallinn esitas tingimused Laagna tee sulgemiseks

Kõlvarti sõnul on linna esimene tingimus, et kuuks ajaks Laagna tee sulgemine pole mõeldav, sest juulikuus toimub ka näiteks üldlaulu- ja tantsupidu.

Teise tingimusena tõi Kõlvart välja, et esmaspäeval ja teisipäeval peab Laagna tee olema täielikult avatud, ülejäänud tööpäevadel peab olema võimaldatud Laagna tee kasutamine hommikusel tipptunnil kesklinna suunal ja õhtusel tipptunnil Lasnamäe suunal. "Ainus võimalus liikluse (täielikuks) peatamiseks on nädalavahetusel," ütles Kõlvart, kelle sõnul on nende tingimuste täitmisel filmivõtted Laagna teel võimalikud.

Kõlvart sõnul pole mõtet arvata, et linn teeniks Laagna tee sulgemisega filmivõteteks miljoneid. "Maksimaalne, mida linn saab seaduse alusel teesulgemise maksuna nõuda, on selle järgi 50 000, 60 000, 70 000 (eurot), sõltuvalt graafikust," ütles linnapea.

Üheks tingimuseks on Kõlvarti sõnul ka võimalik kultuuriprogramm, mille filmistuudio võiks linlastele välja pakkuda. "Mulle tundub, et kui selline asi (Christopher Nolani filmi "Tenet" võtted - toim.) võib juhtuda, siis ei ole see mitte ainult meie jaoks suur au ja võimalus, vaid ka võimalus, mille Tallinna elanikud annavad sellele filmile. Me hea meelega vaataksime läbi kultuuriprogrammi, mida võiksid projekti eestvedajad meile pakkuda. Sellistel tingimustel on võimalik teemat arutada," rääkis Kõlvart.

Linnapea sõnul pole siiani ka selge, millises valguses Tallinnat filmis kujutatakse. "Tallinn saab aru, et selline projekt tooks riigile sissetuleku, aga ka imidžile oleks positiivne mõju. Huvitav on see, et keegi ei küsi, mis valguses Tallinn näeb välja filmis. Kui vaadata, mis kehvas seisus on Laagna tee ja Linnahall - filmivõtted ei toimu ju vanalinnas," rääkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul mõistab linnavõim, et taolise suure filmi tegemine Eestis tekitab huvi turistides ning hotellisektor saaks samuti suurt kasu. "Seetõttu oleme jätkuvalt valmis läbi vaatama reaalseid võimalusi tee sulgemiseks. Me oleme kolleegidega transpordiametist mitu korda seda arutanud. Tänaseks oleme välja öelnud linna tingimused ja ma ei näe alternatiive Laagna sulgemisele kui ainult linna tingimustel," ütles Kõlvart.

Juunis ja juulis peaksid Tallinnas Laagna teel ja Linnahalli juures toimuma maailmakuulsa režissööri Christopher Nolani uue linateose "Tenet" võtted. Tegemist on esimese nii mastaapse filmiprojektiga kogu Baltikumis.

Rahvusvahelisel spioonilool põhineva filmi eesotsas on näitleja John David Washington, filmis löövad kaasa ka Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, lisaks Michael Caine ja Kenneth Branagh.

Hollywoodi filmis osaleb taustanäitlejana tuhandeid eestimaalasi. Nolan valis Tallinna välja selle unikaalsete võttepaikade ja arhitektuuri tõttu. Lisaks Eestile filmitakse linateos veel kuues riigis.