Võrreldes 2015. aastaga on Euroopa Liidu võimekus migratsiooniga toime tulla oluliselt paranenud. Üks oluline lüli siin on ka võimekus saata tagasi need inimesed, kelle olukord ei ole nii ränk, et neil oleks õigus rahvusvahelisele kaitsele ehk pagulase staatusele. Üle-eelmisel aastal suudeti tagasi saata vaid 37 protsenti sellistest Euroopasse tulijatest.

"Meil saavad olema efektiivsemad reeglid selles osas, mis puudutab kolmandate riikide kodanike tagasisaatmist, kes viibivad Euroopa Liidus ebaseaduslikult," teatas eesistujariigi Rumeenia siseminister Carmen Dan.

Euroopa Liit loodab abi karmimatest reeglitest ja tähtaegadest. Inimõiguste kaitsjad näevad aga ohtu, et asüülitaotlejate kinnipidamine muutub aina enam normiks ja inimeste õiguste kaitse keerukamaks.

Esmakordselt siseministrite kogunemisel Eestit esindanud Mart Helme (EKRE) ütles, et ta ei ole oma kriitilist meelt Euroopa migratsioonipoliitika suhtes kaotanud. Eesti valmisoleku tõstmiseks võimalikuks rändekriisiks on plaanis seadusemuudatused.

"Me võtame maha tähtajad asüülitaotlejate puhul, kui neid tuleb sadu ja sadu korraga, et saame inimesi paigutada mitte üksnes asüülikeskustesse, vaid me võime neid paigutada, kui neid on sadu ja tuhandeid, ka koolidesse ja rahvamajadesse. Et me ei pea neile tagama kõiki neid asüülitaotleja hüvesid, tugiisikut ja kõiki neid rahalisi toetusi, sest see käiks ka Eesti riigile üle jõu, kui see on nii massiline," selgitas Helme.

Kui välispiiride kaitsel ja koostöös kolmandate riikidega on Euroopa Liidul viimastest aastatest ette näidata edusamme, siis küsimuses, kuidas liikuda edasi asüülisüsteemi reformiga seistakse jätkuvalt paigal.

"Need läbirääkimised, et lõpuks leida raskuskese, mille peal on kõik nõus seisma, see võtab väga kaua aega," nentis siseminister Helme.