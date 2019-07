"Tänahommikuse kohtumise kokkuvõte on, et põhimõtteliselt toetasid 14 riiki Prantsuse-Saksa ettepanekut," ütles Macron esmaspäeva õhtul ajakirjanikele. Euroopa Liidu sise- ja välisministrite kohtumisel Pariisis saavutati esialgne kokkulepe, mille eesmärk on liikuda päästetud inimeste tõhusama ümberjaotamise süsteemi poole, edastas Prantsuse president.

Itaalia parempopulistlik valitsus on keelanud merel päästetud pagulasi kandvatel laevadel enda sadamatesse sisenemise, sest liiga vähesed EL-i liikmesriigid on nõus neid vastu võtma. See on toonud kaasa olukorra, kus iga kord kui mõni abiorganisatsiooni päästelaev Vahemerel migrante päästab, algavad EL-is keerulised läbirääkimised nende liikmesriikide vahel jaotamise üle. Alles kokkuleppe saavutamise järel lubab Itaalia migrante vedavatel laevadel maabuda.

Prantsusmaa ja Saksamaa on teinud ettepaneku luua koalitsioon riikidest, mis on valmis kuni oktoobrini vastu võtma pagulased kohe kui nad EL-is maabuvad.

Plaani toetanud riikide seas on Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Luksemburg, Portugal, Leedu, Horvaatia ja Iirimaa, teatas Prantsuse presidendi kantselei ülejäänud kuut nimetamata.

Eesti oli kohtumisel esindatud suursaadiku tasemel.

Kohtumisest jäi kõrvale oma sadamad abiorganisatsioonide päästelaevadele sulgenud Itaalia parempopulistist siseminister Matteo Salvini, kes kirjutas pühapäeval Twitteris, et on vastu sellele, et põgenikepoliitika määravad Prantsusmaa ja Saksamaa, lisades, et Itaalia "soovib panna teisi ennast austama".

Pärast kohtumist kirjutas ta, et kokkuleppes joonistus välja nõudmine, et Itaalia "oleks ka edaspidi Euroopa põgenikelaager".

Salvini sõnul ei allu Itaalia käskudele ja ei ole partner. "Kui Macron tahab migrante arutada, tulgu Rooma," lisas ta.

Heategevusorganisatsioonid kritiseerisid varem Euroopa "kriminaliseerimiskampaaniat" päästelaevade suhtes.

"Tehakse kõiki mõeldavaid jõupingutusi laevade takistamiseks oma tööd tegemast," lausus abiorganisatsiooni SOS Méditerranée juht Frédéric Penard Pariisis pressikonverentsil.

Itaalia võimud vahistasid juunis päästelaeva Sea-Watch 3 sakslannast kapteni Carola Rackete pärast seda, kui ta rammis võimude loata Itaalia Lampedusa saare sadamasse suundudes Itaalia kiirkaatrit.

"Vabaühenduste elutähtsat rolli tuleb tunnistada. Neid ei tohiks kriminaliseerida ega stigmatiseerida elude päästmise pärast merel," ütlesid ÜRO pagulasamet (UNHCR) ja rändeorganisatsioon (IOM) ühisavalduses.