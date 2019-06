Raja talus on maasikapeenarde all täpselt 110 jooksvat kilomeetrit, mis annavad saaki järjest vähemalt kaks kuud. Peremees Gunnar Tärn ütleb, et eelmise aasta varane saak oli erand ning sel aastal on rohkelt marju oodata nii nagu ikka ehk jaanipäevaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Milliseks kujuneb maasika hind sel aastal, on täna veel vara öelda.

Suurem osa Eestis kasvatatavatest maasikasortidest tuleb Euroopast. Lisaks laialt tuntud Polkale, on aga palju muid häid sorte.

"Turu hitt on Aasia. Suured magusad, ilusad, kõik küsivad, kust te neid toote," märkis Gunnar Tärn.

Küsimusele, kas maasikate korjamine on ikka klassikaline töö, kükakil ämbri või korviga, vastas Raja talu noorperemees Margus Tärn nii: "Täna on ta vana kooli moodi, et korjame kahe ämbriga, kaalume, aga tulevikuplaan on minna mehhaniseeritud süsteemi peale."

Raja talu maasikaväljade esimene küpseja on sort nimega Rumba, mille esimest vilja õnnestus ka peremehel endal nautida alles täna.