Männiku külas uppus järve ujuma läinud mees

Häirekeskus sai kell 13.35 teate, et Männiku külas Valdeku järves on ujuma läinud keskealine mees, keda enam näha pole.

Sündmusele reageerisid pinnaltpäästemeeskonnad ja kiirabi, mehe otsimist alustas kohapeal olnud hobisukelduja.

Kell 13.50 leiti mees veest üles ja toodi kaldale, kuid meedikutel ei õnnestunud tema elu päästa.

Valdeku järv nagu ka teised karjäärijärved on ettearvamatu põhjareljeefiga – paariteise meetri kaugusel kaldast, kust hukkunu leiti, oli vee sügavus kuus-seitse meetrit.

Päästeameti meeldetuletus suviste ilmade ja pühapäevase õnnetuse valduses:

· Kui jood, ära uju! Alkoholijoove on peamiseks meeste uppumise põhjuseks. 2018 suvel uppunutest olid kolmandik purjus suplejad. Ohtlikuks osutub ka nõrk joove ja pohmell. Alkoholi tarvitanu väsib kiiresti, lisaks tekivad reflektoorsed südamevereringesüsteemi talituse häired. Kiiresti võib tekkida allajahtumine ja jäsemete verevarustus võib järsult halveneda.

· Hoia silm peal! Alati on kindlam minna ujuma koos sõbra või pereliikmega, kellega saate teineteist jälgida ja vajadusel abi kutsuda. Kindlasti ei tohi üksi ujuma lasta lapsi, kes nõrga ohutunnetuse tõttu on altimad õnnetustesse sattuma.

· Vali ujumiseks selleks ettenähtud koht! Tihti minnakse ujuma tugeva lainetusega merre või kiirevoolulisse jõkke. Samuti võib tundmatus kohas sattuda veekeeristesse või veekasvudesse. Palju vigastusi juhtub vette hüppamisel selleks mitte ettenähtud kohtadest (nt sillad, muulid). Meeles peab pidama, et kohtades, mis ei ole ujumiseks ette nähtud, võib leiduda veealuseid poste, kive, kände ja muud. Samuti võib põhi olla reostatud teravate ja ohtlike esemetega (nt klaastaara). Kõige turvalisem on ujuda ametlikus rannas vetelpäästjate silma all.

· Uju kalda lähedal ja nii, et jalad alati põhja ulatuks! Kui peaksid ootamatult väsima või peaks tekkima näiteks lihaskramp või mõni terviserike, ei järgne madalas vees ujumise korral eelpool nimetatud intsidentidele tõsine uppumisoht.

Täiendavat infot suvise veeohutuse kohta leiab aadressilt https://veeohutus.ee/suvi/.