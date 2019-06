Soome aktsiisitõusu plaan võib kergitada suitsupaki hinna 10 euroni

Soome uus valitsus on teatanud, et neil plaanis on kergitada tubakaaktsiisi 200 miljoni euro ulatuses. Praktikas tähendaks see, et 20 sigaretti sisaldava suitsupaki hind kerkiks umbes kahe euro võrra ehk hinnani 10 eurot pakk.

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab pikemas ülevaates, et Soome suitsetajad hakkavad üsna pea taga igatsema aega, mil suitsupakk maksis umbes seitse eurot.

Lisaks uue valitsuse plaanile kasvatab suitsupaki hinda ka eelmise valitsuse poolt ellu kutsutud maksutõusud, millest viimane rakendub juba juulis.

10 eurot maksev suitsupakk oleks Euroopa riikide võrdluses üks kallimaid.

Soome on tõstnud tubakaaktsiisi järjekindlalt alates 2009. aastast. Kuigi rahva seas on selle poliitika kohta erinevaid arvamusi, on uuringud näidanud, et põhilist eesmärki on see täitnud - suitsetamine on Soomes tõepoolest vähenenud. Eelmisel aastal laekus tubakaaktsiisi tulemusena riigikassasse 1,1 miljardit eurot.

Eesmärk suitsetamist oluliselt vähendada on Soomes seadusega sätestatud. Täpsemalt tuleb 2030. aastaks saavutada olukord, kus tubaka- või nikotiinitooteid tarvitab mitte rohkem kui viis protsenti tööealisest elanikkonnast. Samas on senine tempo selle eesmärgi saavutamiseks olnud siiski liiga aeglane.

Eksperdid: välismaal ostmas käimise vältimiseks tuleb hinda järk-järgult tõsta

Ajalehega Helsingin Sanomat rääkinud eksperdid rõhutavad, et tubakatoodete kallinemine peab toimuma järk-järgult, sest liiga suur ja kiire hinnatõus võib tuua kaasa katastroofi. Ehk vastureaktsioonina tekib rahva seas komme hakata tooma sigarette välismaalt.

"Sellisel juhul muutuvad smugeldamine ja reisilt kaasa ostmine osaks normist. Tagantjärele on sellist nähtust väga raske välja juurida," selgitas rahandusministeeriumi ametnik Jenni Oksanen.

"Me ei oska hetkel täpselt paika panna, kui suur hinnatõus sellise reaktsiooni tekitaks. Hetkel pole Soomes seda veel juhtunud," lisas ta.

Oksanen nentis, et hinnapoliitika on seotud geograafiaga - ehk kui naabruses on riike, kus hind on kõrgem, on hinda lihtsam tõsta. Kuid kui naabruses on riike, kus hind on odavam, siis jälle raskem, "Soome on loomulikult selles küsimuses geograafiliselt suure väljakutse ees," lausus ta.