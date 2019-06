Seimi eelarve- ja rahanduskomisjon otsustas lisada aktsiisilangetuse kiiremenetluse korras parlamendi neljapäevase istungi päevakorda. Komisjoni esimehe Martins Bondarsi sõnul vajab Eesti otsus kiireid vastumeetmeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti peaministri Krišjanis Karinši hinnangul riik kannatab Eesti aktiisilangetuse tõttu.

"Eesmärk peaks olema see, kuidas mõlemad riigid saaks aktsiisitaset ühtlustada nii, et kaotused oleks võimalikult väikesed. Kuid nii nagu eestlased praegu tegid... head naabrid teineteisega nii ei käitu. See ju vähendab otseselt meie eelarvetulu. Koostame praegu järgmise ja kogu kolme aasta eelarvet. 100 miljoni euro suurune lünk on rohkem kui eraldame tänavu meditsiinitöötajate palkadeks. See on meie jaoks väga suur summa," rääkis Karinš Läti televisiooni saates "Hommikune panoraam".

Eelnõu järgi langetatakse Lätis 1. juulist kange alkoholi aktsiisimäära 15 protsendi võrra.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eesti siin nii rahva tervist kui ka piirikaubandust arvestavad otsused teinud.

"Piirikaubanduse osas me tegime otsuse nii lahja kui ka kange alkoholi puhul - miinus 25 protsenti 1. juulist. Me näeme seda, et Soome uus valitsus üldse tõstab alkoholiaktsiisi. Eks kõik riigid otsustavad neid küsimusi ju iseseisvalt ja autonoomselt. Kui küsimus on selles, kas Eesti võiks nüüd teha mingi uue otsuse /.../, langetada veel X protsenti, siis ma arvan, et selleks tänane valitsuskabinet kindlasti valmisolekut ei oma. Eesti ei lähe kaasa sellise alkoholiaktsiisi langetamise ralliga," rääkis Ratas.

Eesti kange alkoholi aktsiisi langetus on kahe protsendi võrra suurem. Õlleaktsiides ei muutu Läti poole pealt midagi.

ALKO 1000 juht Einar Visnapuu ütles, et selle ostusega kaitseb Läti oma turgu.

"Läti riik ikkagi mõtleb enda siseturismile ja eestlane ja soomlane on lätlase jaoks olulised. Lätis küll 1. juuli hommikul langevad aktsiisi võrra hinnad täpselt sendi pealt. Aga mis Eestis saab, ei tea. Eestis ju räägivad tänasel päeval, et kulub kaks kuud aega, kolm kuud aega, kuni aktsiisi võrra hinnad poodides peaksid langema," rääkis Visnapuu.

Seega ei muutu piirikaubanduses võrreldes praeguse olukorraga suurt midagi, arvas Visnapuu.

Alates 2015. aastast on lõunanaabrite aktsiisitulu kasvanud üle 50 protsendi.

"Aktuaalne kaamera" võrdles aktsiisi osa viina hinnas

"Aktuaalne kaamera" võrdles, millise tüki moodustab aktsiis viina hinnast Eestis ja Lätis.

Tänase seisuga makstakse Lätis pooleliitrise pudeli viina eest aktsiisi koos käibemaksuga 4,4 eurot ja Eestis 6,2 eurot. Seega aktsiisimääradest tulenev hinnaerinevus on 1,8 eurot.

Kui aga 1. juulist Eesti ja Läti aktsiise langetavad, siis langeb Lätis pooleliitrise pudeli viina pealt makstav aktsiis koos käibemaksuga 3,8 eurole ja Eestis 4,5 eurole. See tähendab, et hinnavahe kahaneb 1,8 eurolt 76 sendile.