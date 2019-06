Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles, et rahvusringhäälingul on oma ülesannete täitmiseks mitmekesise materjali edastamisel vajalik säilitada kriitiline mass raha, tehnikat ja ruume. Siseminister Mart Helme (EKRE) üleskutsele ERR tükeldada, vastas Lukas, et ootab siseministeeriumi analüüsi kultuuriministeeriumi haldusalas oleva ERR-i kohta.

Siseminister Mart Helme ütles pühapäeval Tallinna TV-le antud intervjuus, et ERR-i osalise erastamise ning uue maja ehitamisest loobumise teel saaks raha politseinike ja päästjate palgatõusuks.

"Selleks, et vältida mingi uue telemaja ehitamist 60 miljoni eest umbes, võiksime hakata koomale tõmbama hoopiski kogu ERR-i gruppi. Erastada Raadio Tallinna, erastada Raadio 2, erastada ETV2, erastada ETV+ ja jätta ainult Vikerraadio, Klassikaraadio, ETV. Ja ümber vaadata olemasolevate hoonete vajadused," rääkis Helme.

"Kui me võtame näiteks sellise võrdlusarvu, et uue tele-raadiomaja ehitamine maksaks umbes 60 miljonit, siis vana remontimine maksaks ainult seitse miljonit," lisas Helme.

Helme sõnul saaks selle rahaga, umbes 14 miljoni euroga aastas tõsta politseinike ja päästjate palku.

Tõnis Lukas ütles ERR-ile, et tema ei ole selliseid analüüse näinud, et vajaliku kvaliteediga stuudiod saaks teha vanade hoonete renoveerimisega seitsme miljoni euro eest.

"Praeguseni on kultuuriministeerium rahvusringhäälingu teemadega tegelenud ja kui kellelgi on täpsemaid analüüse, siis ma saangi võib-olla just neid kommenteerida. Kõigepealt ootan siis ära siseministeeriumi vastava analüüsi, miks just rahvusringhäälingu need ja need osad peaks eraldama ja siis saab rääkida. Ootan siseministeeriumi analüüsi, kes on kultuuriministeeriumilt selle üle võtnud," kommenteeris Lukas.

Vastates küsimusele, kas ERR on endale pandud ülesannetega hakkama saanud, vastas Lukas järgmiselt. "Nii kaua kui suur osa Eesti inimestest ERR-i vaatab, tunnustab ja kuulab, seni on ta seda ülesannet täitnud ja praegu see minu meelest nii on," sõnas ta.

"Rahvusringhäälingu ülesanne Eesti kultuuris ongi mitmekesine, mitmekülgne ja see on eestikeelse visuaalse ja audiovisuaalse materjali inimesteni viimine ja selle loomine. Selleks peab olema kindlasti mingi tõsiseltvõetav kriitiline mass nii vahendeid kui ka ruume ja tehnikat, kus seda väga kvaliteetselt teha," märkis kultuuriminister.

"Rahvusringhäälingul minu arusaamist mööda ongi meie riigis see ülesanne - garanteerida igal ajal kvaliteetne eestikeelse kuulatava ja vaadatava kultuuri osa loomine, säilitamine ja edasi kandmine. Seda rolli ei tohi ära unustada, kui teha lihtsat majanduslikke või selliseid muljel põhinevaid ettepanekuid," ütles Lukas veel.

ERR-i uue telemaja arhitektuurikonkursi võitis aprillikuus Kadarik Tüür Arhitektide töö. Uude telemajja loodetakse kolida aastal 2023 ja sinna on kavandatud umbes 420 töökohta.