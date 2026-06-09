Kell 21.35 "Esimeses stuudios" Lukas ja Kersna

Kuidas kaitsta rahvusringhäälingu poliitilist sõltumatust, arutavad täna ETV "Esimeses stuudios" riigikogu kultuurikomisjoni esimees, reformierakondlane Liina Kersna ja komisjoni liige Tõnis Lukas opositsioonilisest Isamaast.

Rahvusringhäälingu seaduse muutmine on toonud kaasa terava poliitilise vaidluse. Koalitsioon tahab ERR-i nõukogusse rohkem sõltumatuid eksperte. Opositsioon kahtlustab, et nõukogu püütakse enne valimisi mehitada valitsusele sobivate inimestega. Kersna ja Lukase debatti suunab saatejuht Johannes Tralla.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.35.