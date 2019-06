Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Tarmo Kärsna sõnul pannakse pärast uue andmekeskuse valmimist osa vanemaid andmekeskusi kinni. Praegu haldab ettevõte seitset andmekeskust, mis asuvad erinevad kohtades ning millest osa paiknevad kunagistes telefonijaama hoonetes.

"Koos uue andmekeskuse rajamisega paneme osa vanemaid objekte kinni. Selle sammuga jääb meil varasema seitsme andmekeskuse asemel töösse kolm," ütles Kärsna. Praeguste andmekeskuste netopind ulatub Telial 500 ruutmeetrini, uue andmekeskuse puhul saab pinda olema aga 1000 ruutmeetrit.

Kärsna sõnul valitseb Eestis olukord, kus enamus andmekeskusi haldavatest firmadest on rajanud need vanematesse ning mitte selleks otstarbeks loodud hoonetesse. "Tänased nõuded andmekeskustele on juba sootuks teised kui näiteks paarikümne aasta eest ning kui me soovime klientide ootustele vastata, peame neile ka kindlat kvaliteeti pakkuma," lausus ta.

Uus andmekeskus kerkib Peterburi maantee ääres asuva Utilitase elektrijaama kõrvale ning Utilitas hakkab uut hoonet ka elektrienergiaga varustama. Kärsna nentis, et kuna andmekeskuse puhul on kõige suurem kuluallikas elektrienergia, siis oli selline käik loogiline,

"Utilitases toodetakse elektrit puiduhakkest, mis tähendab, et see energia on toodetud loodust säästvalt ja vastutustundlikult. See sobib hästi Telia Company poolt seatud ambitsioonikate rohemajanduse eesmärkidega. Utilitase ja uue andmekeskuse vaheline ülekandeliin tuleb samuti lühike, mis tagab kuluefektiivsuse," lisas Kärsna.

Eestis pole Kärsna sõnul täna ühtegi ametlikult sertifitseeritud andmekeskust ning Telia lähebki esimest Tier3-tasemega sertifitseeritud andmekeskust rajama.