President Raimonds Vejonis esitas mittekodanike laste kodakondsust puudutava ettepaneku parlamendile juba teist korda - eelmine seimi koosseis lükkas selle tagasi. Enamik nüüdsest koalitsioonist on poolt ja nii tõi esimene lugemine 100-kohalises seimis 62 poolthäält, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik Lätis elavad ja kriteeriumidele vastavad inimesed peaks tulevikus olema Läti kodanikud," ütles president.

Teine lugemine ei pruugi Vejonise ametiaja jooksul istungisaali jõuda, sest komisjonile on esitatud uusi ettepanekuid. Samas on ka valitud president Egils Levits Vejonisega sama meelt ja tõenäoliselt saadakse pikkade väitluste tulemusel ka lõpphääletuseks vajalikud hääled kokku.

"See staatus on Lätis ja Eestis sarnane - selle said endised NSV Liidu kodanikud. Nüüd oleme olukorras, kus nad on küll osa Läti riigist, kuid pole kodanikud. Mingi teine riigialamate kategooria. See staatus on päris unikaalne - Läti ja Eesti kõrval on rahvusvahelises õiguses midagi sellist leida üpris haruldane," kommenteeris Arengule! Poolt fraktsiooni esimees Daniels Pavluts.

Praegu on Lätis kord selline, et mittekodanike lastele saab sünni järel küll Läti kodakondsuse anda, kuid vanemad peavad selleks soovi avaldama. Ehkki nende beebide arv, kes jääb sel moel kodakondsuseta, on praegu küll vaid 30 ümber aastas - 1992. aastal oli neid 775 -, kuid Lätile peaks olema võrdselt tähtsad kõik lapsed. Ja mitte ainult vastsündinud.

"Meie fraktsioon on esitanud muudatusettepaneku minna presidendi ettepanekust veelgi kaugemale ja arvata alates järgmise aasta 1. jaanuarist automaatselt kodakondsuse saajate hulka mitte ainult vastsündinud, vaid kõik kuni 15-aastased lapsed," rääkis Pavluts.

Kuni 15-aastaste mittekodanike laste seas pole Läti kodakondsust 5000.