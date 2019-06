Kolme aasta eest valminud Pärnu rannastaadion sai lõplikult korda alles nüüd, sest ehitaja vahetas välja praagiks osutunud rajakatte. Eventus Ehitus on praaki teinud alltöövõtja kohtusse kaevanud, et saada kätte töödele kulunud 300 000 eurot.

Rannastaadion sai valmis 2016. aastal ja hoone pälvis arhitektide liidu aastapreemia, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rajakate aga hakkas kohe pärast valmimist lagunema ning pärast pikki vaidlusi ja selgitusi vahetati see nüüd välja. Alltöövõtja praak läks peaehitajale Eventus Ehitusele kalliks maksma.

"Algselt teostas meie alltöövõtjana selle töö Sahkar TT, kes omakorda kasutas veel alltöövõtjana sellist firmat nagu Kuldvillak-Sport. Neid valides tuginesime nende varasemale kogemusele. Nagu hiljem selgus, osutus nende töö paraku ebakvaliteetseks. Ise nad ei olnud nõus oma viga parandama. Siis ei jäänud meil muud üle, kui valida uus tegija," rääkis Eventus Ehituse juhataja Lauri Kaska.

"Tänaseks on meie kulude suurus, mis on seotud vana katte eemaldamise ja uue paigaldamisega, üle 250 000 euro, kui me räägime ilma käibemaksuta numbritest. Nende kulude hüvitamist nõuame loomulikult algse praaktöö tegijatelt," lisas ta.

Pärnu abilinnapea Siim Suursild tunnistas, et staadioniehitusega polnud linnal kogemusi ja nii ei pööratud hankedokumendis tartaankattele piisavalt tähelepanu.

"Ette antud oli vaid, et peab olema sinist värvi tartaan ja sealt see apsakas tuli, kus kõik pooled peavad endale tuhka pähe raputama. Eelkõige ehitaja, aga ka linnavalitsus," sõnas Suursild.

Nii maksis ka linn staadionile veel peale, kuna heiteringide rajad said paksema ja nende ümbrus hoopis halli katte. Niisamuti on linn nõus tasuma sertifikaadi eest, mis tõendab, et staadion vastab rahvusvahelise kergejõustikuliidu 2. kategooria nõuetele.

Kergejõustikutreenerid on uut rada veel vähe proovinud, aga hindavad seda heaks.

"On korra õnnestunud siin naelik jalga panna. Seekord tartaanitükke ei lennanud ja jooned on sirged siin ja ei pea vinta-vänta jooksma. Kõik on ikka tipp-topp praegu," rääkis Pärnu spordikooli kergejõustikutreener Rauno Kirschbaum.

Uuele rajale kehtib kolmeaastane garantii.