Iraani telejaama andmetel kärgatas Omaani lahes neljapäeva hommikul kaks plahvatust. Meedia teatas ka mitmelt laevalt tulnud SOS signaalist.

Suurbritannia laevastik kutsus kõiki Omaani lahes viibijaid "äärmisele ettevaatusele", edastas Associated Press.

Agentuur Bloomberg kirjutas Araabia Ühendemiraatide Al-Fujayrah' sadama allikale viidates, et Omaani lahes põleb tanker Front Altair. Agentuur märgib, et tankeri hädakutsung saabus Al-Fujayrah'sse, kuid tankeri asupaika agentuur ei maini.

Bloombergi sõnul sai kannatada Saudi Araabiast Singapuri suunduv tanker, kuid ei kinnita, et see oli sama laev, mis saatis hädakutsungi Al-Fujayrah'sse.

USA laevastiku andmetel sai Omaani lahe vahejuhtumis kannatada kaks laeva.

Omaani lahe vahejuhtum tõstis nafta hinda neli protsenti kuni 62,48 dollarini barrelist.

Araabia Ühendemiraadid teatasid mais tankeritevastasest sabotaažist, selles kahtlustati Iraani, kuid too lükkas kahtlustused tagasi.

Iraan: kahelt rünnatud tankerilt on evakueeritud 44 meeskonnaliiget

Väidetavalt rünnaku alla sattunud kahelt tankerilt on evakueeritud 44 meeskonnaliiget, kes toimetati Iraani sadamasse, teatas Teheran.

Üks tankeritest on MT Front Altair, mis sõidab Marshalli saarte lipu all. Laeva operaatorfirma ütles, et pardal puhkenud tulekahju põhjuseks oli plahvatus.

Teine alus on Kokuka Courageous. BSM Ship Management ütles, et laeva kere sai kahjustada ja 21 meremeest evakueeriti, üks neist oli saanud kergelt viga.

Meedia väitel oli üht tankerit tabanud torpeedo ja teisel põhjustas plahvatuse magnetmiin.

Omaani lahes põleva tankeri meeskonnas olid kolme riigi kodanikud

Omaani lahes süttinud tankeri meeskond koosnes peamiselt kolme riigi kodanikest, kirjutab neljapäevane Norra leht Verdens Gang.

"Meeskond koosnes peamiselt Vene, Gruusia ja Filipiinide kodanikest," ütles ajalehele tankeriomaniku Frontline esindaja.

Tema sõnutsi oli laeva pardal 23 inimest, nad kõik on nüüdseks teisele alusele toimetatud.

Samas ei saanud ta kinnitada ajalehele teavet, et tankerit rünnati torpeedoga ja seda teavet veel kontrollitakse.