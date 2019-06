"Iraani režiim ei austanud Jaapani peaministri kohalolekut külalisena Teheranis ja vastas tema diplomaatilistele pingutustele rünnakutega kahe tankeri vastu, millest üks kuulus Jaapani ettevõttele," ütles kroonprints ajalehele Asharq al-Awsat.

Iraan on igasugust osalust rünnakutes korduvalt eitanud.

Salman lubas samas intervjuus riiki ähvardavatele ohtudele kõhklematult vastu astuda.

Prints tegi avalduse seoses olukorra pingestumisega regioonis, kus Iraani kahtlustatakse Omaani lahel aset leidnud rünnakutes naftatankeritele.

"Me ei soovi sõda regioonis, kuid me kõhkle vastu astumast igale ohule, mis meie inimesi, suveräänsust, territoriaalset terviklikkust või elutähtsaid huvisid ähvardab," ütles kroonprints usutluses ajalahele Asharq al-Awsat.

Omaani lahel neljapäeval rünnaku alla sattunud kaks tankerit on parajasti teel sadamasse, teatasid laupäeval võimuesindajad.

London hoiatas olukorra eskaleerumise eest Pärsia lahel

Briti välisminister Jeremy Hunt hoiatas pühapäeval olukorra eskaleerumise eest Pärsia lahel ja lisas, et Washington tahab seda läbirääkimistega lõpetada.

Jaapani tankerit Kokuka Courageous ja Norra alust Front Altair rünnati neljapäeval, kui alused olid liikumas läbi Omaani lahe.

Suurbritannia on jõudnud järeldusele, et vastutus selle eest "lasub peaaegu kindlalt" Iraanil.

Vastates BBC televisiooni küsimusele olukorra eskaleerumise võimaluse üle, sõnas Hunt: "Mõlemad pooled selles vaidluses arvavad, et teine pool ei taha sõda. Me kutsume kõiki osapooli deeskaleerumisele."

"Olles rääkinud president (Donald) Trumpiga, on mul täiesti selge, et Ameerika jaoks, nad tahavad seda lõpetada läbirääkimistega," sõnas Hunt.

"Me oleme koostanud oma luurehinnangu. Meil on videod sellest, mis juhtus. Me oleme näinud tõendeid. Me ei usu, et keegi teine (kui Iraan) võis seda teha," lisas Briti välisminister.