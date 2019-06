Eesti Rahvusringhäälingule (ERR) kuuluvate Tuisu ja Tervise tänava kinnistute uue enampakkumise alghind on 4,5 miljonit eurot, eelmise enampakkumise võitja Merko Ehitus loobus kinnistute ostust.

"Kuna võitja loobus, siis reglement ei võimaldanud võtta teist või kolmandat [pakkujat], ja pidasime paremaks korraldada uus konkurss," kommenteeris ERR-i juhatuse esimees Erik Roose.

ERR plaanis kuni 2012. aastani, et rajab neile kinnistutele oma uue hoonetekompleksi praeguste kesklinna majade asemele. 2012. aastal otsustas aga ERR-i nõukogu, et niinimetatud Tuisu projekt lõpetatakse ja alustatakse kesklinna hoonete arendamist.

Eelmise, 2 miljoni eurose alghinnaga enampakkumise võitis Merko Ehitus Eesti, kes pakkus kinnistute eest üle 5,5 miljoni euro.

Uuele enampakkumisele saab pakkumusi esitada kuni 14. augusti pärastlõunani.

Enampakkumisel on kinnistud aadressil Tuisu 21/Tervise 2, Tervise 2a, Tervise 4 ja Tervise T3 ning T4. Kinnistute pindala on kokku on 41 569 ruutmeetrit.

Kinnistute müügist saadud raha kasutab ERR uue telekompleksi rajamiseks uudistemaja ja raadiomaja vahelisele alale. Uus telekompleks ehitatakse arhitektuurikonkursi võitnud Kadarik ja Tüür Arhitektid OÜ kavandi järgi.

Olemasoleva täielikult amortiseerinud telemaja plaanib ERR võõrandada aastatel 2022-2023.

Tallinna linnaplaneerimise ameti andmetel on Tervise 2/Tuisu 21 ning Tervise 4 kinnistu üldplaneeringu järgi segahoonestusalal, kuhu võib kavandada elamuid, nende naabrusesse sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid ja muid linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone. Alale ei tohi rajada tööstusettevõtteid.