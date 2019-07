Kultuuriminister Tõnis Lukas võib teha neljapäeval valitsuskabinetile ettepaneku, et hoolimata riigi kokkuhoiukavadest on võimalik valmis ehitada nii ERR-i uus telemaja kui ka renoveerida Rahvusraamatukogu hoone.

"Ma ei tea, kas see tuleb lauale sel neljapäeval või hiljem. Igal juhul esitan mina mõlemad suurobjektid," ütles Lukas (Isamaa) ERR-ile.

ERR-ile on öeldud, et EKRE ministrid Martin ja Mart Helme on avaldanud vastuseisu ERR-i uue telemaja ehitamisele. Lukas ütles, et tema kuuldes pole Helmed seda vastuseisu avalikult väljendanud.

Rahandusminister Martin Helmelt ei õnnestunud ERR-il kommentaari saada.

Rahvusraamatukogu kapitaalremondi kogumaksumuseks on RKAS kavandanud 65 miljonit eurot. ERR-i uue telemaja hoone läheks maksma 35-36 miljonit eurot (koos tehnikaga 56 miljonit), kuid osaliselt saaks seda katta nii Tuisu tänava kinnistu kui ka praeguste hoonete müügist saadava rahaga.

ERR-i uus telemaja peaks tuleb raadiomaja ja uudistemaja vahelisele alale, kus praegu on autoparkla. ERR-i uue telemaja ideekonkursi võitis kavand nimega "Roheline lina", mille autor on Kadarik Tüür Arhitektid. Uude telemajja on kavandatud umbes 420 töökohta.