"EKRE fraktsioon ei ole mulle midagi lubanud ega peagi midagi lubama," teatas Laar kirjalikus kommentaaris Postimehele.

Laar avaldas eelmisel nädalal oma ettepaneku Eesti Panga nõukogu uute liikmete nimetamiseks, selles ei olnud ühtegi EKRE esindajat.

"Seaduse kohaselt ei ole ühelgi erakonnal Eesti Panga nõukogus oma esindajaid, oma ülesannete edukaks täitmiseks koosneb see suuresti sõltumatutest ekspertidest ja teadlastest. Nii on see praegu ja nii jääb tulevikus," vastas Laar Postimehe päringule, mis põhjusel ei ole keskpanga nõukogu liikmete kandidaatide hulgas ühtegi EKRE esindajat.

Kui mõnede riigikogus esindatud erakondade esindajad on jõunud Laarile ette heita, et parteidega ei ole arutatud Eesti Panga nõukogu uue koosseisu nimetamise üle, siis Laari sõnul on ta sel teemal suhelnud vähemalt ühe kõrge EKRE poliitikuga, kelleks on rahandusminister Martin Helme, kes võib oma ametikoha tõttu osaleda keskpanga nõukogu koosolekutel, kuigi hääleõigust tal seal ei ole.