Eesti Panga nõukogu esimees Mart Laar tegi riigikogule ettepaneku nimetada Eesti Panga nõukogu uus koosseis, kuhu senistest liikmetest ei kuuluks enam Liina Tõnisson ega kohtu all olev keskerakondlane Kalev Kallo. Nende asemel näeb Laar nõukogu liikmetena sotsiaaldemokraat Ivari Padarit ja keskerakondlast Enn Eesmaad.

Kui Kallo väljavahetamise soovi tingib ilmselt tema seotus kriminaalasjaga, siis Tõnissoni nõukogu liikme kohalt vabastamise põhjus riigikogu esimehele Henn Põlluaasale edastatud kirjast ei selgu.

Ülejäänud nõukogu moodustaksid senised liikmed Kaie Kerem, Rein Minka, Jaanus Tamkivi, Enn Listra ja Urmas Varblane.

Eesti Panga nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan. Nõukogu koosneb esimehest ja seitsmest liikmest. Nõukogu liikmed nimetab riigikogu ametisse nõukogu esimehe ettepanekul ja samuti viieks aastaks. Nõukogu praeguse koosseisu volitused lõppesid juba tänavu veebruaris.

Prokuratuur süüdistab Keskerakonda kuuluvat Kalev Kallot altkäemaksu vahendamises ning kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele. Kallo süüdistus on osa endisele Keskerakonna juhile ja Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatavate ettevõtjate kohtuasjast. Lisaks Kallole on kohtu all Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin, Hillar Teder ja Vello Kunman. Mai keskel võttis riigikogu Kallolt saadikupuutumatuse.