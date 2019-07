Sügisel riigikogus hääletusele tulev Eesti Panga nõukogu uue koosseisu kinnitamine võib tekitada vastuolusid valitsusliidus. Opositsioonilise Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et Reformierakond Keskpanga nõukogu esimehe Mart Laari välja pakutud koosseisu poolt ei hääleta ja et rahulolematust on ka Keskerakonna ja EKRE ridades.

Kui Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laari poolt esitatud uus keskpanga nõukogu koosseis riigikogus hääletusele pannakse, vajutab vähemalt Reformierakond punast nuppu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei saa seda ettepanekut toetada esiteks sellepärast, et ühegi, või vähemalt meiega pole läbi räägitud seda nimekirja enne kui see esitatakse ja teiseks see on poliitiliselt tasakaalustamata ja peaks olema rohkem eksperte kaasav," ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Laar on pakkunud Reformierakonna esindajana nõukogusse välja Jaanus Tamkivi, kuid Reformierakond ise tahaks näha seal Andres Sutti.

"Kui vaadata poliitikuid selles nõukogus, siis see ei ole kuidagi tasakaalus. Isamaast on seal kaks inimest Mart Laar ja Rein Minka, see on riigikogu tagantpoolt teine kõige väiksem fraktsioon, sotsidest on üks esindaja, EKREst pole ühtegi ja Reformierakonnast ja Keskerakonnast on mõlemast," rääkis Kallas.

Kallase sõnul on ta suhelnud ka teiste fraktsioonidega ning sealgi polda Laari nimekirjaga rahul.

"EKRE on öelnud et nemad ei ole sellise käiguga rahul, kuna nende esindajat selles nõukogus ei ole. Samuti on Keskerakond väljendanud rahulolematust sellega, et nendega ei ole suheldud selle nõukogu liikme nimetamise osas," sõnas Kallas.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et Laaril oleks enne nimekirjaga riigikogusse tulemist mõistlik pidada läbirääkimisi ka riigikogu fraktsioonidega.

EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak ütles "Aktuaalsele kaamerale", et EKRE kujundab oma seisukoha sügisel, kui keskpanga nõukogu kinnitamine parlamendis arutusele tuleb.

Mart Laar ütles kommentaariks, et Reformierakonna võimalik vastu hääletamine on nende otsus.