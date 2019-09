Laar tegi ettepaneku nimetada Eesti Panga nõukogusse Enn Eesmaa (KE), Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar (SDE), Jaanus Tamkivi (RE) ja Urmas Varblane.

Isamaa endise juhi Laari esitatud nimekiri võib varasemate hinnangute kohaselt riigikogus hääletusele tulles tekitada vastuolusid nii opositsioonis kui ka valitsusliidus.

Opositsioonilise Reformierakonna esimees Kaja Kallas on öelnud tema erakond ei saa ettepanekut toetada, kuna seda ei ole nendega läbi räägitud, see on poliitiliselt tasakaalustamata ja peaks kaasama rohkem eksperte. Laar on pakkunud Reformierakonna esindajana nõukogusse välja Jaanus Tamkivi, kuid Reformierakond ise tahaks näha seal Andres Sutti.

"Kui vaadata poliitikuid selles nõukogus, siis see ei ole kuidagi tasakaalus. Isamaast on seal kaks inimest Mart Laar ja Rein Minka, see on riigikogu tagantpoolt teine kõige väiksem fraktsioon, sotsidest on üks esindaja, EKREst pole ühtegi ja Reformierakonnast ja Keskerakonnast on mõlemast," rääkis Kallas juulis ERR-ile.

Väidetevalt tekitas nimekiri suvel rahulolematust ka Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ridades. Peaminister Jüri Ratas ütles, et Laaril oleks enne nimekirjaga riigikogusse tulemist mõistlik pidada läbirääkimisi ka riigikogu fraktsioonidega.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles enne komisjoni istungit ERR-i raadiouudistele, et kõigi fraktsioonide juhid kahetsesid, et see nimekiri nii hilja esitati. "Ja teiseks peale ühe erakonna teised ei ole rahul, kuidas seda nimekirja kokku pandi," lisas Kokk.

Eesti Panga nõuikogu liikmete volitused lõppesid juba veebruaris, kuid nõukogu esimees Laar esitas nõukogu uue koosseisu riigikogule alles juunis.

Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevalt arutatakse otsuse eelnõu uhel lugemisel. Eelnõu lugemisel võib riigikogu liige esitada juhtivkomisjoni ettekandjale ühe suulise küsimuse ning pärast läbirääkimiste lõpetamist pannakse see lõpphääletusele. Eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus.

Kokk ütles ERR-ile, et ei komisjon ega riigikogu liikmed ei saa sellele eelnõule parandusettepanekuid teha.

Mart Laar ütles, et nõukogu esimehe ülesanne on vähendada poliitilist survet ja seetõttu hoidus ta uute liikmete nimetamisest valimisperioodi ajal, andes seeläbi eelmisele nõukogule võimaluse jätkata oma tööd ja nimetada ametisse keskpanga uus president ja asepresidendid. Laari sõnul ei ole ta mitte ühegi erakonnaga nõukogu liikmete nimetamisel konsulteerinud.

Ligi: Laari jutt oli šokeeriv

Reformierakondlasest rahanduskomisjoni liige Jürgen Ligi loodab, et hääletamine ei lähe suures saalis läbi, sest tema sõnul on kõiki häid protseduuri tavasid on rikutud.

"Kui nõukokku määratakse poliitikud, parlamendierakondade esindajatena, siis parlamendierakonnad on need, kellega enne konsulteeritakse. Praegu ta tuleb nimedega, kellest ta ei ole rääkinud. Ta isegi ei põhjendanud, see oli tühi praalimine. See oli šokeeriv," kommenteeris Ligi Mart Laari tegevust.

Mart Laar ise põhjendas, et ta tahab, et meeskond oleks sõltumatu. "Mis loll jutt see on? Astugu tagasi siis. Isamaa asutaja ja pikaaegne esimees süüdistab teisi mingis sõltuvuses, see ei puutu absoluutselt asjasse," ütles Ligi.

"Meil on täiesti ükskõik, kelle saadavad teised erakonnad, nende esindajate vastu meil midagi ei ole. Aga kui on erakond öelnud, et meie esindaja võiks olla Andres Sutt, kes on kindlasti keskpanganduse parim ekspert riigikogus Siim Kallase kõrval, siis ta kõlbab sinna nõukokku," lausus Ligi.

"Praegu on niimoodi, et Laar ei suuda isegi vastata küsimusele, mis printsiibi alusel ta need inimesed valis, kui nad on kõik väga sõltumatud. Seal on kaks ajaloolast, üks filoloog ja kolmas on ehitusinsener. Miks nad peaksid panganõukogus olema? Ei ole seda loogilist vastust. Miks peavad olema seal filoloogid, ajaloolased ja ehitusinsenerid? Kas nad on nüüd need sõltumatud eksperdid või? Ei ole ju. Nad on need erakonna liikmed, keda tema on välja käinud ja kelle suhtes meil on eriarvamus. Ühe liikme teemal me küsime kaasa rääkimist ja nii on see alati olnud. Ma loodan, et erakonnad ei hakka siin mängima, et nemad oma said, siis võib nalja teha," lisas Ligi veel.