Teisipäeval Tallinnas viibinud Haavisto loodab, et ülejäänud Euroopa riigid seavad endale kliimapoliitikas vähemalt sama kõrged eesmärgid kui Soome.

"Soome oma valitsusprogramm ütleb, et Soome peab olema süsinikuneutraalne 2035. aastaks ja see on väga tugev eesmärk ka Soome jaoks," ütles Haavisto "Aktuaalsele kaamerale".

Haavisto sõnul peab Soome oluliseks ka Euroopa ja Aafrika suhete arendamist ning arenguabitööd Aafrikas, mis aitaks muu hulgas vähendada põgenikesurvet Euroopale.

"Põgenikeküsimuses on Soome ajanud seda liini, et kogu Euroopa peaks vastutust ühiselt jagama, et vastutus ei jääks ainult Lõuna-Euroopa maade kanda. Samas tahame siiski, et Euroopa piirivalve töötaks paremini," rääkis minister