Innove kommunikatsioonispetsialist Mari Annus ütles ERR-ile, et kõik riigieksamitulemused ei ole veel valmis, kuid koole on teavitatud, et 20. juunil on neil tulemused käes.

"See info on meie kodulehel kogu aeg üleval olnud," lausus ta.

Nii mõnigi kool peab aga gümnaasiumi lõpuaktust juba 19. juunil. Üks selliseid on Tallinna Inglise Kolledž (TIK), mille direktor Toomas Kruusimägi rääkis, et see pole esimene kord, kui neil aktusel lõputunnistusi ei jagata, kuid sellest hoolimata saavad nad noori tänada ja neile häid sõnu kaasa anda. Kuna nende kool annab õpilastele juba palju aastaid sertifikaadi ka selle kohta, et nad on läbinud TIK-i õppekava, saavad õpilased aktusel kätte selle kaante vahel dokumendi ning ka põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe.

"Kuld- ja hõbemedalid anname ka - tõenäosus, et nad pole võimelised tegema riigi poolt ettenähtud tulemustele eksameid, on olematu," põhjendas koolijuht.

Hilisemaks ajaks ei ole kolledž tahtnud aktusi nihutada, sest Kruusimäe hinnangul ei ole mõtet õpilasi pärast jaanipäeva kinni hoida ja 20. või 21. juunil aktust pidades pole samuti garantiid, et tulemused õigeks hetkeks saabuvad.

Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis (GAG) toimub abiturientide aktus neljapäeval, kuid kooli direktori kohusetäitja Tiivi Pikhof ütles, et olukord on nendegi koolis viimasel hetkel saabuvate riigieksamitulemuste tõttu pingeline.

"Printimine võtab aega, eriti suurte koolide puhul - meil on 140 lõpetajat -, lisaks ei ole vaja allkirja ainult direktorilt, kes võib öösel tunnistusi allkirjastada, vaid ka õppenõukogu liikmetelt, kes juba liiguvad siia-sinna," tõdes ta. "Ei taha ju ilma tunnistuseta aktust teha, võiks ju nautida ja ilusti noorte ette minna rahuliku südamega, aga meie läheme joostes, jalad rakkus."

Pikhofi hinnangul võiks riigieksamitulemuste laekumise tähtaega ettepoole nihutada, kuid tema sõnul ütleb Innove seepeale, et hoopis aktusi tuleb hiljem pidada.

"Tänagi on õppejuht kaks korda Innovesse helistanud, aga eks neil ole ka seal oma süsteemid, ega nad seal ju niisama istu. Eksamiperiood hakkab niigi ülivara, aprilli lõpust, mil kirjand tehakse. Ju neil on ikka reaalsed põhjused, miks nad seda varem teha ei saa. Eksamiperiood küll varem alata ei saa, siis poleks 12. klassis käimisel enam suurt mõtetki. Sooviks, et saaks kiiremini, aga me saame hakkama," lausus GAG-i direktori kohusetäitja.

Ka TIK-i direktor ei mõistnud, miks eksamitulemustega nii kaua aega läheb. "Kool on igal aastal juttu teinud, et miks need tulemused nii hilja tulevad, eriti praegu, kus on ainult kaks eksamit ja väga suur arv eksaminande teeb rahvusvahelist keeleeksamit pool aastat varem. Eesti keele ja matemaatikaeksami tööde uuesti lugemine ei tohiks võtta nii kaua aega," oli Kruusimägi kriitiline. "Arusaamatu, et eesti keele tulemused tulid alles eile."

Tartu Miina Härma Gümnaasiumi (MHG) direktor Ene Tannberg on samuti seda meelt, et Innove võiks riigieksamitulemuste avaldamise varasemaks, näiteks 15. juuniks tuua.

"Koolid tahaksid ju ära lõpetada enne jaanipäeva ja me ei saa tunnistusi välja printida, kui neid tulemusi seal ei ole," tõdes ta ja lisas, et ehkki teemat on Innovega mõne aasta eest arutatud, kavatseb kool selle sügisel uuesti tõstatada.

Tartu koolid on Tannbergi sõnul seekord saanud oma tunnistused juba välja printida, sest Tartu laulu- ja tantsupeo proovide tõttu on neil palutud lõpuaktused planeerida enne laulupeo üritusi.

"Seepärast on aktused täna ja homme. Muidu oleme teinud 20. või 21. juunil, 19. juuni on meie kooli kohta suhteliselt vara," lisas MHG direktor.

Innove esindaja sõnul ei tähenda see, et eksamite arv on aastatega vähenenud ja ka mahukat lõpukirjandit asendab eesti keele eksam, et tööde parandamiseks vähem aega kuluks.

"See on teatud protsess, hindamine ja sisestamine võtab oma aja ja vastavalt sellele ongi kuupäevad antud," ütles Mari Annus. "Kirjandi osa on ikkagi eesti keele eksamis sees ja seal on ka muud ülesanded."

Annus lisas, et eksamitegijate arv on suhteliselt stabiilne ja tulemused tulevad Innovel selleks tähtajaks, mis oligi seatud.