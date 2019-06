AS Tavid kaebas Swedbanki kohtusse, kuna väidetavalt loobus viimane neile teenuseid osutamast.

"Swedbank lõpetas omapoolselt kõik meiega sõlmitud lepingulised suhted," ütles AS Tavid juhatuse liige Jüri Martin.

Ta lisas, et Swedbank valib endale sobilikke kliente. "Ja meie neile ei sobinud. Tegemist on keerulise looga ja kohtuvaidlus on pooleli, Tavid tahab oma õigusi kaitsta."

Seoses vaidlusega ei saa AS Tavidi kontorites pangakaardiga maksta.

"Kuna tegu on poolelioleva kohtumenetlusega, ei saa me seda kommenteerida," öeldi ERR-ile Swedbanki avalike suhete osakonnast.