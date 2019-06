Kui Põhjamaade Nõukogu ühendab Põhjamaade parlamente, siis Põhjamaade Ministrite Nõukogu nende riikide ministreid ja just seda ühendust kogenud roheline poliitik Paula Lehtomäki tänavu kevadest peale juhibki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lehtomäe sõnul teavad mõlemad nõukogud väga hästi, mida Põhjala kodanikud tahavad ning neid tahtmisi üritataksegi nüüd täita.

"Kliima- ja keskkonnaküsimused on siin tähtsal kohal, samuti eelkõige meie koostöö traditsiooniline tuum ehk Põhjamaade lõimumine ja elanike lihtne kolimine, töötamine, õppimine teistes Põhjamaades," selgitas Lehtomäki.

Soome uue valitsuse otsustav tegutsemine kliimamuutuse pidurdamisel on ka Eestis silma hakanud. Lehtomäe sõnul astuvad aga kõik Põhjamaad kliimamuutuse pidurdamisel ühte jalga.

"Mitte ainult üksik Põhjamaa, vaid Põhjamaad üheskoos on väga pühendunud eriti auahnele kliimapoliitikale, mille keskmes on ka see, et arendatakse ja mõõdetakse lahendusi mitte ainult Põhjamaadele, vaid ülemaailmselt," ütles peasekretär.

Põhjamaade ja Ühendkuningriigi suhteist rääkides on Lehtomäe sõnul veel vara öelda, mis Brexitist üldse saab.

"Kuid selliseid väikeseid märke on juba näha, et Suurbritannia on ehk endisestki huvitatum kasvavast koostööst Põhjamaadega," ütles Lehtomäki.

Lehtomäki on seni noorim Põhjamaade Ministrite Nõukogu peasekretär. Tema sõnul ei tähenda see aga põlvkonnavahetust Põhjamaade tipppoliitikute hulgas, sest tema põlvkond ning isegi veel nooremad on Põhjala poliitika koorekihti jõudnud juba mõne aja eest.