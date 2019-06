ERR tegi kokkuvõtte tähtsamatest ümberkorraldustes Tallinna liikluses laulu- ja tantsupeo nädalal.

Piirangud Kalevi staadioni ümbruses 1. juulist kuni 5. juulini

Juhkentali tänav on suletud liiklusele 4. juulil kell 13.00 kuni 23.00 ja 5. juulil kell 9.00 kuni kell 23. Ühistranspordile ja korraldajate eriloaga sõidukitele keeld ei kehti.

1. juulist kella 7-st kuni 5. juulini kell 23 on suletud Võistluse tänav, Herne tänav Staadioni tänavast kuni kergejõustikuhallini, Staadioni tänav ja Püssirohu tänav.

Piirangud laulupeo ja laulupeo rongkäigu ajal

Narva maantee Pirita tee ja Turba tee vaheline lõik on suletud liiklusele 6. juulil kell 17.30 kuni kell 00.00 ja 7. juulil kell 13.00 kuni kell 22.

Laulupeo rongkäigu ajal 6. juulil on suletud liiklusele kell 9.00 kuni orienteeruvalt kell 18.00 Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Roosikrantsi tänav Kaarli puiesteest kuni Roosikrantsi 15 majani, Hariduse tänav, Tõnismäe tänav, Toompea tänav Kaarli puiestee ja Falgi tee vahel, Wismari tänav Toompea tänava ja Kaarli puiestee vahel, Toompuiestee Wismari tänava ja Toompuiestee tänava vahel, Luise tänav Toompuiestee ja Koidu tänava vahel, Koidu tänav Luise tänava ja Endla tänava vahel, Endla tänav Suur-Ameerika tänava ja Tõnismäe tänava vahel, tagades väljasõidu Lõkke tänavalt Suur-Ameerika tänavale, Pärnu maantee Liivalaia ja Suur-Ameerika tänava ristmiku ja Viru väljaku vahel.

Alates kell 11.00 kuni orienteeruvalt kell 18.00 on laulupeo rongkäigu läbiviimiseks suletud liiklusele Pärnu maantee Vabaduse väljakust kuni Viru väljakuni, Viru väljak, Narva maantee Viru väljaku ja Pirita tee vahel, Pirita tee Narva maantee ja Vana-Pirita tee vahel ning Vana-Pirita tee Pirita tee ja Lauluväljaku mereväravate vahel.

Ühistranspordile on samad tänavad suletud alates kella 12.00-st.

Parkimise keeluga tänavad ja alad

1. juulist kell 7.00 kuni 5. juulini kell 23 on parkimine keelatud Herne tänaval Staadioni tänavast kuni kergejõustikuhallini, Staadioni tänaval ja Püssirohu tänava vasakul sõidurajal.

3. juulist kell 7.00 kuni 7. juulini kell 00.00 on parkimine keelatud Joa tänaval.

Lauluväljaku juures Oru hotelli esises parklas on parkimine keelatud 1. juulist kell 7.00 kuni 8. juulini kell 14.00.

4. juulist kell 7.00 kuni 7. juulini kell 24 on parkimine keelatud Pirita tee kesklinnast väljuval sõidusuunal Vana-Pirita tee ja Pirita tee 20 vahelisel lõigul, Vana-Pirita teel Pirita tee ja Pirita tee 20 vahelisel lõigul, Lauluväljaku Lasnamäe väravate läheduses olevates parklates (Narva maanteest mere pool), Kuristiku tänaval Narva maantee ja Oru tänava vahel lõigul ning Oru tänaval Narva maantee ja Joa tänava vahel (välja arvatud paremal teepoolel), Narva maantee kesklinnast väljuva sõidusuunal Narva maantee 128 elamust kuni Turba tänavani.

5. juulist kell 21.00 kuni 6. juulini kell 18.00 järgmistel tänavatel on parkimine keelatud Estonia puiesteel, Gonsiori tänaval, Raua tänaval, Narva maanteel Viru ringristmikust kuni Pirita teeni, Pirita teel, Tõnismäe tänav, Hariduse tänav, Wismari tänav Toompuiestee ja Toompea tänava vahelisel lõigul, Roosikrantsi tn Kaarli puiestee ja Roosikrantsi 15 elamu vahelisel lõigul, Kaarli puiesteel Kaarli kiriku Tõnismäe bussipeatuse poolses parklas, Toompuiesteel Wismari tänava ja Kaarli puiestee vahel, Koidu tänaval Luise tänava ja Endla tänava vahel, Endla tänav 8 parklas, Endla tänav 4 parklas, Endla tänav 15 parklas, Pärnu maantee 8 ees, Valli tänava ja Pärnu maantee ristmiku juures parklas, Viru väljak 3 eest, Narva maantee linna suunduval suunal Parda tänava ja Hobujaama tänava vahel, Narva maantee 21 ja 25 vahelisel lõigul, Narva maantee 31 parklas.

Tänavad, mis muudetakse ühesuunaliseks

1. juulist kell 7.00 kuni 5. juulini kell 23.00 muudetakse liiklus ühesuunaliseks Võistluse tn vasemal teepoolel alates Filtri teest kuni Võistluse 23 elamuni, Juhkentali tänava 1. sõidurajal suunaga autobussijaama poole alates Püssirohu tänavast kuni jalakäijate ülekäigurajani Rimi kaupluse kõrval, Võistluse tänav suunaga Filtri teelt Püssirohu tänavale ja Püssirohu tänav suunaga Võistluse tänavalt Juhkentali tänavale.

3. juulist kell 7.00 kuni 7. juulini kell 00.00 on ühesuunaline Joa tänav suunaga Kuristiku tänavalt Oru tänavale.

Ühistransport laulupeo rongkäigu ajal

9.00 kuni rongkäigu lõpuni (orienteeruvat 18.00) suunatakse liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee. Bussid teevad täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses ja Pärnu maanteel peatuses Kosmos ning Estonia puiesteel peatuses Vabaduse väljak. Kesklinnast väljuval suunal kasutavad bussid ümbersõitu marsruudil Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Suur-Ameerika tänav ja Luise tänav, tehes täiendava peatuse Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses.

Liinid nr 3 ja 73 kasutavad ümbersõiduks marsruuti Ahtri tänav, Hobujaama tänav, Hobujaama seisuplats, Ahtri tänav ja Mere puiestee, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval.

bussid suunatakse ümbersõidule marsruudil Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kivisilla peatuses. Lasnamäe liinidest kasutavad bussid nr 44 ja 51 marsruuti Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee ja Liikuri tänav; liin nr 35 marsruuti J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee ja J. Smuuli tänav; liinid nr 29 ja 60 marsruuti Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J.Smuuli tee ja Narva maantee.

Eelproovid algavad 30. juunil

Teede ja tänavate sulgemise maks üritusega seotud sulgemiste eest oleks 7200 eurot, kuid linnavalitsuse otsusega vabastati korraldajad selle tasumisest.

Tantsupeo eelproovid algavad 30. juunil ning need toimuvad kaheksal harjutusväljakul üle Tallinna. Laulupeo kontserditele eelnevad koondproovid, mis algavad 4. juulil. Lauluväljaku tehniline ettevalmistus algab 1. juulil.

Rongkäigu läbiviimise kohta on kehtestatud ka nõuded. Nii näiteks pole rongkäigus lubatud mootorsõidukite ja hobuste kasutamine. Rongkäigus liikumise kohta on märgitud, et "liikumine kogu teekonnal toimub 8 inimest reas, ridade vahe on 1–1,5 meetrit, distants kollektiivide vahel on 3–4 meetrit ja maakondade/linnade vahel maksimaalselt 8 meetrit."

Turvakontroll toimub lauluväljaku Mereväravate ja osavõtjate turvaala piiril laululava taga.

Laulu- ja tantsupeo etenduste ajakavaga saab tutvuda SIIN