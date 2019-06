Praeguse hinnakirja järgi maksab abielu pidulik registreerimine Tallinna perekonnaseisuametis kolmapäeviti ja neljapäeviti 35 eurot ning reedel ja laupäeval 90 eurot. Juulist kehtima hakkav hinnakiri aga kergitab tasud mitmekordseks: kolmapäeval ja neljapäeval abiellujatel tuleb maksta 60 eurot, reedel 200 eurot ja laupäeval 250 eurot.

Neile hindadele lisandub riigilõiv 30 eurot ja selle sees on soovi korral ka uue perekonnanime andmine.

Kui aga inimene tahab muul põhjusel kui abiellumine endale uut ees- või perekonnanime võtta, on selle taotluse läbivaatamise riigilõiv 100 eurot.

Tallinna perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask põhjendas hinnamuutust sellega, et teenuse hind ja teenuse sisu peavad olema kooskõlas.

"Tallinna perekonnaseisuamet on Eestis ainuke perekonnaseisuasutus, kes pakub piduliku abielu teenust neljas erinevas keeles. Sageli tuleb kasutada kahte keelt korraga, näiteks eesti-vene, vene-inglise, eesti-inglise, saksa-vene, eesti-saksa ja nii edasi. Juulist on plaanis lisada ka itaalia keele kasutamise võimalus," lausus ta.

Lisaks sellele saavad abiellujad Kase sõnul abielutõendile, mis on tavalisel A4 paberil, ilusad kaaned ja õnnesulepead, millega noorpaarid allkirjastavad abielukande.

"Õnnesulepea on igal tseremoonial uus ja esmakordselt kasutusel ning selle saab noorpaar mälestuseks oma pidulikust abielu registreerimisest kaasa," selgitas Kask.

Kui senini kasutati muusikana üksnes salvestisi, siis nüüd taastab perekonnaseisuamet reedeti ja laupäeviti elava muusika klaveril. Kase sõnul on laupäeval on tasu kõige kõrgem, sest tegemist on puhkepäevaga. Kolmapäeval ja neljapäeval jääb kasutusele tehniline muusika.

Perebüroo juhataja märkis, et nende hoone on värskelt renoveeritud ning ruumid ilusad ja säravad, mis loob abiellujatele erilise pidulikkuse ja annab kaasa parima mälestuse.

"Kõik eelpool kirjeldatu moodustabki hinna, mis kindlasti kogu pulma eelarvet silmas pidades ei ole sugugi kõige kallim osa. Kahtlemata tagab kallim hind piduliku abielutseremoonia parima võimaliku kvaliteedi," lausus Kask.

Viimati muudeti Tallinna perekonnaseisuameti teenuste hindu 2013. aastal.