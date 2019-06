Kütusefirma AS Olerex kasvatas mullu müügitulu aastavõrdluses 15,5 protsenti 384,1 miljoni euroni.

Ettevõtte kasumikasv jäi aga tagasihoidlikumaks. Nimelt tõusis Olerexi puhaskasum 2018. aastal tunamulluse aastaga võrreldes vaid 0,14 protsenti 2,3 miljoni euroni. Ärikasum kahanes aga 6,4 protsenti kahele miljonile eurole, selgub kütusefirma majandusaasta aruandest.

Möödunud aasta alguses ostis Olerex Favora ja 5+ Kütus kaubamärgi all tegutsevad tanklad. Aasta lõpus sai valmis kaks uut teenindusjaama – Mustvees ja Peetris. Nii oli eelmise aasta lõpuks ettevõttel üle Eesti 95 täisteenindusjaama ja kiirtankalt.

Tänavu on firmal plaanis jätkata tanklavõrgu laiendamist ning renoveerida olemasolevaid. Sarnaselt möödunud aastaga plaanib ettevõtte juhatus põhirõhu suunata arendustegevusele, et tagada ettevõtte kasumlik kasv.

Ettevõtte keskmine töötajate arv kasvas mullu 33 võrra 635 inimeseni ja palgakulu 17,3 protsenti üheksa miljoni euroni

AS-i Olerex põhitegevuseks on mootorikütuste jae- ja hulgimüük, tanklakaupade müük, haagiste rent, toitlustamine, autopesu ning kohustusliku liikluskindlustuse vahendamine. Ettevõtte omanikud on Andres Linnas, Antti Moppel ja nende ühisfirma AS Aqua Marina.