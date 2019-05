Mõnest tanklaketist ei pruugi biolisandita bensiini 98 leida

Tänavu aprillist peavad kütusemüüjad pakkuma kümneprotsendise biolisandiga bensiini 95, samas kui bensiin 98 jäeti EL-i direktiivist välja ja see on jätkuvalt puhtalt fossiilkütus.

Neste tanklates on 98 juba aastaid biolisandit sisaldanud. Ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ütle ERR-ile, et nüüd on Nestes bensiin 98 juures ka tähis E5.

"Tähistus E5 viitab sellele, et bensiinis võib olla maksimaalselt kuni viis protsenti etanooli, aga ei pruugi. See tähendab, et reaalselt võib olla ka kaks kuni kolm protsenti, sõltuvalt partiist," rääkis Sülluste.

Ta lisas, et uue seadusega rakendus bensiin 98 puhul vaid tähistamise kohustus. "Uute bionõuete tulekuga ei muutunud Neste Futura bensiinis 98 mitte midagi. Nii see on olnud kõrgelt hinnatud Neste Futura 98 koostises ka aastaid varasemalt," sõnas Sülluste.

Olerexi tanklate hinnainfost võib jääda mulje, nagu nad bensiini 98 ei müüks.

"Olerexi tanklates müüdav 98 mootoribensiin ei sisalda biolisandit ehk on biokütusevaba. Kõigis Olerexi tanklates on nüüdseks müügil bensiin 98, kuid see ei kajastu veel kõigi tanklate hinnapostidel," selgitas firma turundus- ja kommunikatsioonijuht Kai Põldemaa.

Sellest hoolimata on ka nende tanklates bensiini 98 juures märgistus E5. E näitab seda, et bensiin võib sisaldada etanooli, sellele järgnev number näitab aga maksimaalset etanoolisisaldust mahuprotsentides. Põldermaa tõdes, et vedelkütusele seatud nõuete kohaselt peab bensiini tähistama märgisega E5 ka juhul, kui selle etanoolisisaldus on null mahuprotsenti.

"Seega Olerexi tanklates on bensiin 98 juures märgis E5, aga tegemist on biokütusevaba bensiiniga," rõhutas ta.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi sõnul on kõigis nende teenindusjaamades müügil bensiin 98 milesPLUS, mis ei sisalda biokomponenti ja on sada protsenti fossiilne mootoribensiin.

Ainsana ei müü biolisandiga kütuseid Eesti tanklatest Alexela. Ettevõtte kommunikatsioonispetsialist Karin Luhaäär selgitas, et vedelkütuse seadus võimaldab biokütuse kohustust täita biokütuse lisamisega bensiini ja diislikütuse hulka või statistiliselt biometaaniga.

"Alexela on otsustanud, et 2019. aasta teises kvartalis täidame biokütuse kohustuse üksnes biometaaniga. Selle võimaluse tagab meile Alexela CNG tanklate võrgustik, kus on müügil vaid sada protsenti eestimaine biometaan," sõnas ta.

Luhaääre sõnul pidi alates 1. maist kõik tanklaketid oma tanklates kütusemärgistust muutma ning vaatamata sellele, et nende tanklates müüakse ainult biolisandita kütust, tuli seda teha ka neil.

Bensiin 98 müük kasvas hüppeliselt

Kõik kütusemüüjad kinnitavad, et pärast uute bionõuete rakendumist on hüppeliselt suurenenud bensiin 98 müük.

"98 bensiini osakaal Olerexi kogu kütusemüügist on selle aasta aprillis märgatavalt kasvanud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ehk siis varasemaga võrreldes on rohkem kliente hakanud eelistama biolisandivaba bensiini 98," sõnas Põldemaa.

"Müügiandmeid vaadates saab kinnitada, et autojuhtide ostuharjumuses on viimasel ajal toimunud muudatus ning senisest enam eelistatakse tankida mootoribensiini 98, mis ei sisalda biokomponenti," kinnitas ka Veigel.

Risto Sülluste ütles, et ehkki see on mõneti ootuspärane, on hirm bensiin 95 E10 ees osutunud üleliia suureks.

"Meedias on hakanud leivima müüt, et bensiin 95 E10 võib mootori rikkuda juba ühekordsel tankimisel. See ei pea paika. Enamus Eesti sõidukiomanikke saavad siiski sõita muretult. Muudatus puudutab maksimaalselt viiendikku autodest, mis on vanemat tüüpi. Bensiin 95 E10 tankimine autosse, millele see ei ole sobilik, ei tekita mootorile kohe pöördumatuid kahjustusi, vaid negatiivsed ilmingud avalduvad valdavad pikema kasutamise vältel," ütles Sülluste.

Ta tõi välja, et kümneprotsendilise biokomponendi osakaaluga 98E5 ja 95E10 bensiini on juba aastaid müüdud Soomes, kus autopargi keskmine vanus on Eestiga väga sarnane.

"See tähendab, et kui oled viimase kaheksa aasta jooksul oma autot tankinud Soomes, siis oled tegelikult aprillist Eestis kasutusele tulnud kütuseid juba kasutanud. E5 ja E10 bensiinid on juba aastaid müügil ka väga mitmetes teistes Euroopa riikides," tõdes Neste esindaja.

Tema sõnul tekkis ka Soome turul E10 kohustuse tekkimise ajal hirm 95 E10 kasutamise ees, kuid mõne aja möödudes naasid paljud bensiin 98 tarbijad tagasi bensiin 95 E10 juurde ning turg normaliseerus.