Staabi- ja sidepataljon meenutas Raua tänava lahingut.

"21. juuni on kurb päev – siis langes me riik kommunistide kütkeisse. Aga vähemasti sideväelastena ja ka Raua tänava kooli rahvana ei pea me sel päeval silmi häbenedes maha lööma – tänu siin toimunule ei saa küll keegi öelda, et me esivanemate vapruse läbi saavutatud riik oleks ilma mingi vastuhakuta käest antud," ütles staabi- ja sidepataljoni kaplan nooremleitnant Jaan Nuga.

1940. aasta juunipöörde ajal puhkes Raua tänava koolimajas paiknenud sideväelaste ja neilt relvi konfiskeerima tulnud punaarmeelaste vahel lahing, milles langes kaks Eesti sõdurit - nooremseersant Aleksei Männik ja reamees Johannes Mandre.

Sideväelaste ja riigipöörajate vahel peetud tulevahetus oli ainuke Eesti kaitseväe peetud lahing Teises maailmasõjas.

Viimane Raua tänava lahingu elusolev veteran kapral Eduard Kuuskor tähistas tänavu 101. sünnipäeva.