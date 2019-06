Presidendi seadlus "Üksikute spetsiaalsete majandusmeetmete kehtivuse pikendamisest eesmärgiga tagada Venemaa Föderatsiooni julgeolek" avaldati esmaspäeval õigusportaalis.

Seadlus jõustus selle allkirjastamise päeval.

Dokumendis märgitakse, et vastusanktsioone pikendatakse eesmärgiga kaitsta Venemaa riiklikke huve.

Putin kehtestas vastusanktsioonid Euroopa Liidule 2014. aasta 6. augustil ning pärast seda on meetmeid pikendatud neli korda, viimati 2018. aasta 12. juulil.

Uue seadlusega pikenevad sanktsioonid 1. jaanuarist 31. detsembrini 2020.

Asepeaminister: Venemaa ootab EL-i tüdimist sanktsioonidest

Venemaa ei kavatse astuda seoses sanktsioonidega lepitavaid samme ning ootab, et Brüssel muudaks oma poliitikat ning et Euroopas koguneks kriitiline mass sanktsioonide vastaseid, ütles Vene asepeaminister Sergei Prihhodko.

"Meie riik ei pea kõnelusi ebaseaduslike piirangute üle Venemaa vastu. Sanktsioonide vastasseisu ei alustanud Venemaa. Meie ei ole need, kes peaksid astuma esimesi samme lepituseks," ütles Prihhodko enne Vene peaministri Dmitri Medvedevi kohtumist Prantsuse valitsusjuhi Edouard Philippe'iga.

Prihhodko sõnul kehtestati sanktsioonid Ida-Ukraina konflikti ettekäändel. "Paraku on see seos kunstlik. Venemaa ei ole Ukraina sisekonflikti osaline. Meie suhete normaliseerimine EL-iga on pantvangis Kiievi käes, kes on korduvalt demonstreerinud huvipuudust Minski lepete täitmise vastu," ütles asepeaminister.