"Kas teate, esiteks meil oligarhe enam ei olegi," ütles ta usutluses Financial Timesile.

Vene presidendi sõnul on oligarhid need, kes kasutavad oma lähedust võimuga ülitulude saamiseks.

"Meil on suurettevõtteid, on eraomandis, on riigiosalusega. Kuid ma ei tea selliseid suurettevõtteid, mis kasutaks mingeid eeliseid, mis tuleneksid lähedusest võimudega. Meil selliseid samahästi kui ei olegi," jätkas ta.

Putin võttis sõna liberaalse demokraatia asjus

"Liberaalid ei saa lihtsalt dikteerida kõigile kõike niimoodi, nagu nad on seda viimastel aastakümnetel teinud," sõnas Vene riigipea varem usutluses Briti ärilehele Financial Times.

Ta kritiseeris Saksa kantsleri Angela Merkeli otsust lubada Saksamaale üle miljoni migrandi, nimetades seda "tähtsaks veaks".

Samas kiitis Putin USA presidenti Donald Trumpi jõupingutuste eest peatada migrantide voogu Mehhikost.

"Liberaalne idee eeldab, et mitte midagi ei tule teha. Migrandid võivad tappa, rüüstada ja vägistada karistamatult, sest nende õigusi migrantidena tuleb kaitsta," ütles Vene president.

"Liberaalne idee on muutunud vananenuks ja sattunud vastuollu elanikkonna ülekaaluka enamuse huvidega," sõnas ta.

Putin lõpetas usutluse sõnumiga, et liberaalne ideoloogia on minetanud oma olemasolu mõtte.

Putin: reetmine on suurim kuritegu, mida tuleb karistada

Reetmine on suurim kuritegu Maa peal ja seda tuleb kindlasti karistada, ütles Putin usutluses Financial Timesile.

"Reetmine on suurim kuritegu, mis saab Maa peal olla ja reetureid tuleb kindlasti karistada," rääkis ta.

"Ma ei ütle, et karistama peab nii, nagu see leidis aset Salisburys, sugugi mitte, kuid reetureid tuleb karistada," lausus Vene riigipea, vastates küsimusele, kas ta arvab, et Salisbury sündmused saatsid kõigile, kes kavatsevad Vene riiki reeta, ühese sõnumi, et nendega õiendatakse õiglaselt arved.

Vene sõjaväeluureteenistuse (GRU) endise polkovniku Sergei Skripali kohta märkis Putin, et too sai niigi karistada. "Ta oli ju vahi all, sai vanglakaristuse, istus selle ära. Ta juba sai karistuse. Põhimõtteliselt ei pakkunud ta mingit huvi. Mis huvi sai ta pakkuda? Teda karistati: ta võeti kinni, mõisteti süüdi ja istus viis aastat vangis. Pärast lasti lihtsalt lahti ja kõik," ütles Vene president.

"Mis aga puudutab reetmist, siis seda tuleb muidugi karistada. See on kõige jäledam kuritegu, mida saab kujutleda," sõnas Putin.

Putin pooldab suhete taastamist Suurbritanniaga

Venemaa ja Suurbritannia on suhete taastamisest huvitatud, arvab Vene president Vladimir Putin.

"Mulle näib, et nii Venemaa kui ka Suurbritannia on huvitatud suhete täieformaadilisest taastamisest," ütles Putin usutluses Financial Timesile.

Ta märkis, et "spioonivärk" ei ole riikide vahelisi suhteid väärt. "Kogu see spioonivärk ei ole viit kopikatki väärt, nagu meil öeldakse," sõnas president.

Putin märkis, et arvestab suhete taastamise teel vähemasti mingite esimeste sammudegagi.

"Tundub, et (Suurbritannia peaministril) pr Mayl oleks see lihtsam, ta on juba teatanud sellest, et lahkub, seepärast on tal praegu vabadus teha, mida peab õigeks, tähtsaks ja vajalikuks, mõtlemata mingitele sisepoliitilistele tagajärgedele," sõnas Vene riigipea.

May Putinile: Venemaa lõpetagu suhete parandamiseks õõnestustegevus

May ütles reedesel kohtumisel Vene presidendile Vladimir Putinile, et kuni püsib oht Suurbritanniale ja tema liitlastele, ei ole kahe riigi suhete parandamine võimalik.

"Ta ütles presidendile, et meie kahepoolseid suhteid ei saa normaliseerida, kuniks Venemaa lõpetab vastutustundetu ja destabiliseeriva tegevuse, mis ähvardab Ühendkuningriiki ja tema liitlasi. (Tegevuste) seas on vaenulikud sekkumised teistes riikides, desinformatsioon ja küberrünnakud," ütles Downing Streeti pressiesindaja.

May ütles Putinile ka, et Suurbritannial on ümberlükkamatuid tõendeid, et Vene topeltagendi Sergei Skripali mürgitamise taga on Venemaa.

"Peaminister rõhutas, et me oleme valmis teistsugusteks suheteks, aga selleks tuleb Vene valitsusel valida teine tee," vahendas pressiesindaja Mayd.

Putin ja May kohtusid Jaapanis Osakas G20 tippkohtumisel. See oli kahe liidri esimene kohtumine Skripali mürgitamist eelmisel aastal Inglismaal Salisburys.

London on rõhutanud, et May kohtumine Putiniga ei tähenda sula kahe riigi suhetes.