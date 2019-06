Õiguskantsler juhtis majandusministeeriumi (MKM) tähelepanu sellele, et kui raudteeremondi ajal rongid bussidega asendatakse, jäävad hätta puuetega inimesed ja väikelaste vanemad. Ministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas tõdes, et alati ei ole võimalik tagada kõigile sõitjagruppidele igaks erijuhtumiks sobivaimaid sõiduvõimalusi, kuid igal juhul viiakse kõik reisijad sihtpunkti.

Õiguskantsleri büroo saatis mais ministeeriumile pöördumise, et riigil on kohustus tagada kõigile ligipääsetav ühistransport, kuid kui raudteel käivad ümberkorraldused ja rongid asendatakse asendusbussidega, tuleb ratastooliga liikujatel teavitada bussikasutamise soovist ettevõtet mitu päeva ette ning kaksikute vankriga pole samuti võimalik bussi pääseda.

Kuningas kirjutas õiguskantslerile saadetud vastuses, et puuetega inimesed saavad kasutada kõiki tänapäevaseid ronge ja seal pakutavaid teenuseid. Samas möönis ta, et MKM on teadlik, et kõik ühissõidukid, ennekõike bussid ei ole kõigile sõita soovijaile kõige sobivamad, sest liikumisraskustega inimesed vajavad bussi pääsemiseks abi.

"Samas ei taga madalapõhjaliste ja kaldteega busside olemasolu veel seda, et kõik puuetega inimesed ikkagi liikuma pääseksid. Osad puuetega inimesed vajavad enda kõrvale kindlasti ka isiklikku saatjat, kes temaga kaasa reisiks," lisas ta.

Kuninga sõnul ei ole õige õiguskantsleri väide, et rongid asendatakse tihti bussidega.

"Uued rongid on väga vastupidavad ning nende käigust ära jäämised on erandlikud ning seotud pigem liiklusõnnetuse või raudtee remonttöödega. Selliseid olukordi käsitletakse erijuhtumitena, mida ei ole tihti võimalik ette planeerida ning mille puhul ei ole võimalik kiiresti tagada samaväärseid sõidumugavusi ja teenusetaseme norme kõikidele reisijagruppidele," lausus ta.

Kuningas lisas, et sellises olukorras on kõige olulisem, et reisijad ei jääks teenindamata ja jõuaksid turvaliselt võimalikult lühikese ajaga sihtpunkti.

"Saame kinnitada, et puuetega inimesed ei ole ka eriolukorras hätta jäänud põhjusel, et inimesi ära vedama saadetud bussil puudub madal põhi või ramp. Juhime tähelepanu, et viidatud erandolukordades ei tagaks madalapõhjalise bussi olemasolu kõnealuste isikute liikumisvõimalust, sest nad vajavad reeglina eraldi lähenemist ning abi," märkis asekantsler.

Tema sõnul muudaks nõue, et kõik bussid oleksid madalapõhjalised, asendusbussinduse väga kalliks, aga ei lahendaks puuetega inimeste jaoks rongi katkiminekuga seotud probleeme. Erijuhtumitel tuleb raudtee-ettevõtjatel vastavalt olukorrale leidlikkust üles näidata.

"Kui reisijate hulk on väike ning puudub ratastooliga inimesi või lapsevankriga reisijaid, siis ei ole majanduslikult mõistlik tellida madalapõhjalist suurt 50-kohalist bussi. Küll aga tuleb ka sellisel juhul toimetada kõik reisijad mõistliku aja jooksul sihtpunkti. Selleks peab raudteeveo-ettevõtjale jääma valikuvõimalus kasutada erinevaid meetmeid vastavalt olukorrale ja reaalsetele võimalustele," selgitas Kuningas.

Õiguskantsleri küsimusele, kuidas saab asendusbussi näiteks kahekuuste kaksikutega lapsevanem, vastas Kuningas, et arvestada tuleb olemasolevaid transpordivõimalusi ja tingimusi.

Nii nagu tavalist kaugliini bussitransporti kasutades, peaksid ka kaksikute vanemad arvestama Kuninga sõnul samade võimalustega. Ta tõi välja, et ka tavapärastes kaugliinibussides ei ole madala põhjaga sõidukeid, kuhu saaks kaksikutekäru mugavalt sisse lükata.

"Asendusbussid on oma olemuselt mõeldud erandolukordade lahendamiseks, kus on ka bussijuht ning klienditeenindaja alati valmis aitama," tõdes asekantsler. "Senikaua, kui tehniliselt sobivaid busse ei ole turult piisavas koguses mõistliku aja jooksul tellida ning ka peatusi ühendav teedetaristu ei ole vastavalt väljaehitatud, ei ole võimalik alati tagada kõikidele sõitjagruppidele kõige sobilikemaid sõiduvõimalusi igaks erijuhtumiks."

Lisaks ütles Kuningas, et majandusministeerium ei osale Elroni igapäevases juhtimises, sealhulgas asendusbusside hankeprotsessides. Samas tuleb arvestada, et Elron tellib asendusbussid, mis on sel ajahetkel turul saadaval.

"Igal juhul säilib kohustus toimetada kõik reisijad sihtpunkti, lihtsalt osade reisijate puhul võib see võtta natuke kauem aega kui teiste reisijate puhul, tulenevalt asendustranspordi erivajadusest," lausus asekantsler ja kinnitas, et uusi võimalusi raudteereisijate sõiduvõimaluste parandamiseks otsitakse pidevalt.