Rongide asendusbussid jätavad lapsevanemad ja puuetega sõitjad hätta

Õiguskantsler juhtis majandusministeeriumi tähelepanu sellele, et kui raudteeremondi ajal rongid bussidega asendatakse, jäävad hätta puuetega inimesed ja väikelaste vanemad, kellel on bussis reisida keeruline või võimatu.

Kolmapäeval ministeeriumile saadetud pöördumises toob õiguskantsler välja, et riigil on kohustus tagada kõigile ligipääsetav ühistransport. Liikumisraskustega inimesed ei saa igasse bussi sisse, samas kui rongiga saavad nii ratastoolis inimesed kui ka lapsevankriga lapsevanemad iseseisvalt liikuda.

Probleemiks on aga see, et kui raudteetranspordis tehakse ümberkorraldusi, asendatakse rongid tihti bussidega. Nendesse aga mõned inimesed lihtsalt ei pääse.

"Ei ole õige, et näiteks ratastooli kasutajad, kes asendusbussidesse ei pääse, peavad oma sõidusoovist teatama viis tööpäeva ette, et liinile võiks saata bussi millega neil on võimalik sõita," tõi õiguskantsleri volitusel kirja saatnud õiguskantsleri kantselei puuetega inimeste õiguste valdkonna juht Juta Saarevet kirjas välja.

Tema sõnul viitab selline korraldus arvamusele, et ratastooliga inimene on üldjuhul kodus ning väljas ei liigu. Samal ajal on riigi tööturupoliitika eesmärk just vastupidine - soodustada puudega inimeste tööhõivet.

Asendusbussidele ligipääs mõjutab ka väikelapsevanemaid, kelle jaoks rong on mugav liiklusvahend.

"Kaksikute vanemate tagasiside oli ühene: sellist ühistransporti, kus rong on asendatud ligipääsmatu asendusbussiga, kasutada ei saa. Kerkis küsimus, kuidas on ühel lapsevanemal võimalik näiteks kahekuuste kaksikutega bussi saada ning kuhu ja kuidas peaks kaksikud bussis paigutama, et neil oleks turvaline sõita," seisis kirjas.

Õiguskantsler tahab majandusministeeriumilt teada, kas rongi asendavatele bussidele on kehtestatud nõuded, mis arvestaks ka liikumisraskustega reisijatega, aga ka seda, kas ja kus on paika pandud aeg, kui pikalt peab reisija oma sõidusoovist ette teatama.

"Kuidas lahendatakse olukord, kus liikumisraskustega reisija soovib sõita iga päev, näiteks tööle või kooli?" uurib õiguskantsler ministeeriumilt.

Samuti tahab õiguskantsler teada, mis kaalutlustel hankis Elron asendusbussid, millega kõik reisijad sõita ei saa, ning milliseid muudatusi plaanitakse teha selleks, et asendusbussid muutuksid kõigile reisijatele sobivateks.