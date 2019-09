Sotsiaalkindlustusamet: puudetoetus pole toimetulekutoetus

Sotsiaalkindlustusamet tunnistab, et töövõimetuse või puude määramisel võib esineda pettusi ning on asunud võimalikke rikkumisi uurima.

"Niimoodi praegu sisse vaadates tundub küll, et puudetoetusele lähenetakse justkui toimetulekutoetusele. Meie sõnum on kindlasti see, et puudetoetus ei ole toimetulekutoetus," ütles sotsiaalkindlustusameti juhtivekspertarst Aune Tamm kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

ERR kirjutas kolmapäeval, et piirkonniti ulatub mõne perearsti nimistus puudega inimeste osakaal kuni 62 protsendini, samas kui teisel jääb alla kümne protsendi. Statistiliselt kaugelt kõige rohkem puudega inimesi on Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal ning seetõttu kahtlustab stsiaalkindlustusamet mitmeid arste teadlikus valediagnoosimises.

Tamme sõnul makstakse puudetoetusi kokku 70 miljonit eurot aastas, kuid amet ei oska praegu öelda, kui suur on mitteõigustatult toetusi saavate inimeste osakaal. "Praegu me töötame tõsiselt selle suunas, et see välja selgitada," kinnitas sotsiaalkindlustusameti juhtivekspert. "Me arvame, et see ei ole loomulik ja sellepärast me sellele ka tähelepanu pöörame ja koostöös partneritega püüame asjale jälile jõuda - kas need inimesed on kõik põhjendatult puudele tulnud või ei ole," lisas ta.

Tamme hinnangul võib puude määramise pettuste põhjus peituda aastate taga, kui maapiirkondades kadus töö. "Tuleb minna palju aastaid tagasi ja alustada sellest, et nendes piirkondades kadusid ühel hetkel töökohad. Ja see oli alternatiiv ellu jäämiseks - et taotleda töövõimekaotuse protsenti ja puuet. Ja kuna arstid on piirkonnas kogukonna liikmed, siis kindlasti tekkis neile väga suur surve, et vastavad paberid vormistada ja ekspertiisi saata," rääis Tamm.

Samas ta rõhutas, et see ei käi kõigi arstide ega taotlejate kohta. "See puudutab teatud väga kindlaid tohtreid, kelle puhul me näeme ka käitumismustreid, millele me oleme tähelepanu pööranud ja millega me tahaksime koostöös teiste partneritega edasi minna," ütles Tamm.