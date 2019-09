Riik püüab säilitada puuetega inimeste juurdepääsu ühistranspordile

Riigikogu majanduskomisjoni hinnangul tuleb töötada välja ühistransporti puudutavad muudatused, et tagada puuetega inimestele juba saavutatud juurdepääsuvõimaluste säilimine.

Õiguskantsler tegi augusti lõpus komisjonile ettepaneku lisada ühistranspordiseadusesse nõue, et riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvest rahastatav ühistransport peab olema puuetega inimestele juurdepääsetav.

Komisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul on Eesti teinud pärast puuetega inimeste õiguste konventsiooniga liitumist mitmeid edusamme, et parandada puuetega inimeste juurdepääsu ühistranspordile. Riik on soetanud juurdepääsetavad liinirongid ning 110 madala põranda ja metallrambiga varustatud reisibussi.

Samas pole täielikult juurdepääsetavat ühistransporti kohe tagada võimalik, sest mõnel pool Eestis on liinivedudeks kasutatavate teede kvaliteet selline, et madalapõhjalised bussid seal sõita ei saa.

Samuti ei pääse puuetega inimesed kõikidesse peatustesse ligi ja ühistransporditeenuse turul pole saadaval piisavalt palju juurdepääsetavaid busse.

Majanduskomisjon leiab, et juba saavutatud juurdepääsu kvaliteet ei tohi langeda.

Sesteri sõnul on mitmes ühistranspordikeskuses alustatud katseprojektiga, et katsetada eri sotsiaaltranspordi mudeleid, leidmaks sobivaimat. Samuti luuakse riigikantselei juurde puuetega inimeste juurdepääsuga tegelev rakkerühm.