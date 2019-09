Eesti Raudtee kaotab rongide päevast liiklus takistanud piirangu

"Tehnoloogilised, kuni kahetunnised aknad on tõesti plaanis ära kaotada sellisel kujul nagu nad on olnud," teatas Eesti Raudtee pressiesindaja Monika Lilles Eesti Päevalehele. Tema sõnul on Eesti Raudtee juba kooskõlastamas järgmiste aastate liiklusgraafikuid, kus seda juba ka arvesse võetakse.

Seni on Eesti Raudteel kehtinud juba aurivedurite ajast pärit kord, mille kohaselt on päevasel ajal reserveeritud igal raudteelõigul osa valget aega selleks, et raudtee hooldusmeeskonnad saaksid käia segamatult rööbaste korrasolekut kontrollimas, kirjutab EPL. Nüüd plaanib Eesti Raudtee hakata hooldustöid korraldama nii, et need oleksid planeeritud ajale, kui rongiliiklus on nagunii hõredam ehk edaspidi tehtaks hooldustöid öösiti, õhtuti või varahommikul.

Elroni juht Merike Saks väljendas Eesti Raudtee otsuse üle suurt rahulolu, sest see tekitab võimaluse päevasel ajal, kui inimesed liiguvad, väljumisi lisada.