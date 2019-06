Siim Kallas: EKRE vastandub teadlikult Reformierakonnale

"Raevuerakonna põhiline vihkamisobjekt oleme meie, Reformierakond. Näib, et EKRE partei keskkomitee on andnud kõikidele EKRE-lastele selge juhise - kui juttu tuleb näiteks ilusast suveilmast, peab tingimata ütlema, et Reformierakond oli 17 aastat võimul. Ja siis ilusat ilma ei olnudki," kirjutab Kallas Eesti Ekspressis ilmunud arvamusloos.

EKRE soovib Kallase sõnul oma poliitika alusena ehitada üles vastasseisu Reformierakonnaga.

"Nende sõnum on lammutada kõik, mis senist Eesti vabariiki iseloomustab: muudame põhiseaduse, purustame senise õiguskaitsesüsteemi, kaotame e-riigi. Majandusest vaikime. Reformierakonna poliitiline väljakutse on koondada jõud EKRE ja tema satelliitide vastu. Küsitlused näitavad, et meie ümber koonduvad inimesed, kes on tänase Eestiga enam-vähem rahul ja kes tahaksid näha, et Eesti valitsev eliit juhiks Eestit asjatundlikult, arvestades muutusi maailmas ja uusi ülesandeid," kirjutab Kallas.

Hirmus viha pole Kallase sõnul EKRE-l muidugi ainult Reformierakonna vastu, vaid see on kogu seni üles ehitatud Eesti vabariigi vastu.

"Võimas jõud on klassiviha. Miks tema on jõukam kui mina? /.../ EKRE-l on selles koalitsioonis palju kaalul. Nemad tahavad oma valijatele tõestada, et teevad kõik teisiti. /.../. On selgunud, et neil pole riigi valitsemiseks pädevat personali. Või ei lasta pädevaid inimesi erakonna sees juhtivatele kohtadele?" kirjutab Siim Kallas.