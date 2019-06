Vikerraadio saade "Rahva teenrid" ei saanud laupäeval mööda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) tegemistest ning EKRE käitumist hinnates leidsid ajakirjanikud, et see on omandamas samasugust rolli nagu oli kunagi Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnal.

Äripäeva ajakirjaniku Neeme Korvi hinnangul on EKRE võtnud peaaegu täielikult üle Edgar Savisaare aegse Keskerakonna rolli oma meedia väljaannete loomisel. "Praegu on EKRE aparaat märkimisväärse agressiivsusega võtnud selle positsiooni," ütles Korv.

Saatejuht Mirko Ojakivi märkis, et EKRE on uus Savisaar, mille nime kasutatakse meedias sarnaselt sellega, kuidas varem Savisaare nime ära kasutati.

Evelyn Kaldoja Postimehest leidis, et uued võimud ei ole eriti aktiivselt asunud oma lubadusi täitma ning tõelisi muutusi ellu viima. "Keegi ei esita positiivset visiooni, et teeme seda või seda," märkis ta.

Kommenteerides rahandusminister Martin Helme soolot Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel, kus ta eiras valitsuse positsiooni ja keeldus nõustumast sellega, et Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) lepingu muutmisel loobutaks konsensuslikkuse nõudest, leidis Ojakivi, et see võib erinevalt Euroopa lipu teemast riigikogus saada sisuliselt koalitsioonis vaidlusküsimuseks.

Korv märkis sama teema juures, et ei saa aru, kuidas koalitsioon suudab koos püsida, kui neil on Euroopa Liidust ja euroopalikest väärtustest nii erinev arusaam. "Mina ausalt öeldes ei saa aru, kuidas nad suudavad koos istuda ja omavahel neid asju klaarida. See on tegelikult jube," ütles Korv.

Peaprokurör Lavly Perlingu uuesti ametissenimetamisest rääkides tõdes Ojakivi, et kui EKRE esimees, siseminister Mart Helme leiab, et Perling viib läbi poliitilist uurimist. "See on väga sisuline teema. Mida siseminister endale lubab, kui ütleb, et meil on ametis poliitiline peaprokurör? Need on väga tõsised sõnad!" rõhutas Ojakivi.

Korv tõdes, et EKRE saab aru selle teema tõstatamise kasulikkusest endale, Kaldoja, leidis, et sellega EKRE sisuliselt politiseerib preaprokuröri määramise.

Samas möönsid saatekülalised, et varasemalt on valitsuskoalitsioonis olnud vaidluse alla ka politsei- ja piirivalveameti peadirektori või Eesti Panga nõukogu esimehe kohad.

Rääkides alkoholiaktsiisi alandamisest, mis oli Jüri Ratase valitsuse üks kahest tähtsamast lubadusest, küsis Ojakivi, kas sellle tõttu hakkab piirikaubandus taanduma? Kaldoja leidis, et nüüd võib lüüa taas õitsele piirikaubandus EEsti põhjapiiril Eesti ja Soome vahel, seda enam, et Soome uus valitsus otsustas alkoaktsiisi tõsta. Piirikaubandus on täiesti normaalne nähtus, tõdes Kaldoja.

Korvi hinnangul kaotab see suuresti ära selle nähtuse, kus inimesed käivad Lätis alkoholi toomas, et seda teistele müüa.

Ojakivi viitas Maris Lauri esitatud andmetele rohkem 200 miljoni eurot väiksemast aktsiisilaekumisest ja koos sellega ka vähemenud käibamaksu laekumisest, mis on ka üheks põhjuseks, miks riigieelarve nii pingeline on.

Sotsiaaldemokraatide uuest esimehest Indrek Saarest rääkides leidsid saatekülalised, et konkurents erakonna juhi valimisel näitab erakonna elujõudu ning arutlesid selle üle, mida tähendab see, et uus esimees on väljaõppelt näitleja.

Kommenteerides lõppeval nädalal avaldatud erakondade reitinguid, tõdesid saates osalenud, et valimistevahelisel perioodil ei tasu nende põhjal liiga kaugeleulatuvaid järeldusi teha. Korv viitas, et Keskerakonna ja EKRE omavahelisi positsioone määrab valijaterühm, kes kõigub nende kahe erakonna vahel, toetades kord üht, kord teist.

Saates osalenud tervitasid president Kersti Kaljulaidi otsust korraldada järgmine vabariigi aastapäeva vastuvõtt Viljandis. "Eesti on märksa enam kui Tallinn ja Tartu," tõdes saatejuht Mirko Ojakivi, millega teised ka nõustusid.

Jutuks oli ka pangandus ja Tallinna Tehnikaülikooli nimevaidlus, kus tekitab pingeid Taltechi nimi.