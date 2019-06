Rootsi petukliinikud tõmbasid varjupaigataotlejatelt terveid hambaid välja

Rootsis on jõudnud avalikkuse ette ulatuslik petuskeem, mille raames on mitmed hambakliinikud teeninud suuri summasid teostades täiesti tarbetuid meditsiiniteenuseid.

Ringhäälingu SVT andmetel on petuskeemi raames kasutatud sageli ära ka Rootsi saabunud varjupaigataotlejaid, vahendas Yle.

Alates 2016. aastast on juhtumiga seotud kliinikutes "avastatud" varjupaigataotlejate hambaid kontrollides mitmesuguseid probleeme, mis vajavad kulukat ravi. SVT märgib, et mõnel juhul on patsientidelt tõmmatud välja täiesti terveid hambaid. Samas pole hambakliinikud suutnud hiljem esitada piisavalt tõendeid diagnooside ja teenuste eest tehtud maksete kohta.

Petuskeemis osalenud hambakliinikud on seejärel taotlenud kalli ravi kompenseerimist Rootsi haigekassalt, mis kompenseerib kõik ravikulud, mis ületavad 280 eurot.

Juhtumiga on seotud Rootsi lõunaosas asuva Smålandi maakonna seitse hambakliinikut. Iga hambakliinik on sellisel viisil petnud välja kümneid tuhandeid eurosid.

Haigekassa hambaravi ekspert Lars Sjödin selgitas, et varjupaigataotlejatest patsiendid pole olnud petuskeemist teadlikud, vaid nemad tulid hambaid kontrollima tänu reklaamile, mis oli just neile suunatud. Näiteks meelitasid hambakliinikud väljastpoolt Euroopat pärit inimesi lubadusega pakkuda teenuseid nende emakeeles.

Samuti pole sellised patsiendid olnud teadlikud, et neil on õigus esitada teenuste või ravivigade asjus kaebusi.

Käesoleva aasta mais mõistis kohus kolme hambakliiniku omaniku tervisekindlustuspettuste eest neljaks aastaks vangi. SVT andmetel on aga petuskeem olnud oluliselt ulatuslikum ning sageli on samad isikud töötanud erinevates kliinikutes. Näiteks on pettustega vahele jäänud hambakliinikud kuulutanud raha tagasi maksmise asemel välja pankroti ning jätkanud peagi tegevust uue nime all.