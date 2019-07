Solman selgitas ERR-ile, et kiriku võlvsaali rõdude laed vajavad kriitilist avariiremonti. Need on tema sõnul varisemisohtlikud ja sealt võivad telliskivid inimestele pähe kukkuda.

Solman teeb ettepaneku, et see raha eraldamine panna järgmise valitsuse istungi päevakorda. Ettepaneku teeb Solman, sest usuasjad kuuluvad rahvastikuministri haldusalasse.

Teema tõusis siseminister Mart Helme (EKRE) kohtumisel EELK peapiiskop Urmas Viilmaga. Helme nõunik Erki Helemäe ütles ERR-ile, et kohtumisel arutati kinnisvara teemal, mis puudutab Narva Aleksandri Suurkiriku kriitilist seisukorda.

"Kuna kirikusse on planeeritud septembris kaks kontserti, siis on vajalik kiriku seisukorda kiiresti parandada ning võimalusel reservist remondiks raha leida," sõnas Helemäe.