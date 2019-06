Eesti vanim kahemastiline kaljas alustas reise Kuressaare ja Abruka vahel

Reisid on plaanitud toimuma iga nädala kolmapäeviti. Hoppeti reeder Pekka Rooväli rääkis ERR-ile, et tahab oma reisidega Abrukat rohkem tutvustada.

"Ma arvan, et Abruka on natuke unustatud koht. Tullakse Saaremaale, aga meil on siinsamas veel üks saar," lausus ta.

Esimese reisiga käis Abrukal 41 inimest, laeva mahub aga kuni 50 reisijat. Kolmapäeval saadi Abrukalt tagasi tulles korraks ka purjed üles, aga muidu sõidab 93 aastat vana purjekas vahemaa ära ka mootoriga.