Soome politsei võttis kiiruskaamerate puhul juuni algusest kasutusele uue meetme, kuidas Eestist pärit kiiruseületajatelt trahv kätte saada. Nimelt saadab Soome politsei Eesti elanikule kirja kiiruseületamise ja trahvi kohta. Selliseid kirju on praeguseks saadetud Eestisse juba 70 ning kahel juhul on leidnud ka kinnitust, et adressaat on kirja kätte saanud.