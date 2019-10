Soome politsei hakkas Eesti kodanikke Soomes kiiruskaameratega mõõdetud rikkumise eest tehtud trahvidest teavitama sel suvel.

Seni on eestlastele Soome liiklusohutuse keskuse ülema Dennis Pastersteini sõnul saadetud umbes 470 kirja, milles öeldakse, et neil on Soomes fikseeritud kiiruseületamine, kirjutas ajaleht.

Ligikaudu 160 korral on vastatud ja umbes 40 kiiruseületajat on teatanud, et kavatsevad neile määratud trahvi ruttu ära maksta. Hiljuti saadeti välja 70 kirja, millele pole Soome politsei veel vastust saanud.

Ülejäänud ligi 200 rikkumismenetlust on olnud pikemat aega töös, nendele kiiruseületajatele on kavas saata veel täiendavad kirjad enne, kui hakatakse nõuetega tõsisemalt tegelema. Kui trahviteadetele ei reageerita, võib Soome politsei rikkuja tagasiotsitavaks kuulutada.

Pastersteini sõnul võib öelda, et karistusteate kirjade tõttu võib Eesti juhtide jalg nüüd Soome teedel kergemaks muutuda. "Ehkki need on esialgsed tulemused, on need mõneti julgustavad," ütles peakomissar.

Kui arvestada liiklusväliseid rikkumisi on Pastersteini sõnul olnud nii eestlased kui ka venelased Soomes määratud trahvide tasumisel olnud väga kohusetundlikud.